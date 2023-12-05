Тен Хаг о своих методах: «У игрока другое мнение – я выслушаю. Таких, может, один-два. «МЮ» прогрессирует, мы двигаемся в правильном направлении»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос, воспринимают ли игроки «МЮ» его методы.

Ранее появилась информация о том, что половина игроков не поддерживает тренера – им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тен Хага и ситуация с Джейдоном Санчо. Также сообщалось, что группа игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской».

«Я всегда прислушиваюсь к футболистам и даю им возможность говорить. Если у игрока другое мнение, конечно, я его выслушаю. Но они не говорят мне. Или, может, таких один или два.

Но в целом большинство хотят играть именно так – инициативно, динамично, смело. Это то, чего они хотят.

Мы двигаемся в правильном направлении. Вы видите, как мы строим команду, развиваем ее.

Команда прогрессирует, приходят молодые игроки, и вы видите потенциал того, какой вклад они могут внести в очень успешный «Манчестер Юнайтед» в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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24 комментария
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Таких один или два.
Первый в Саудии, второй тренируется и есть с юношами
+29
-2
+27
Ответ therealgreenman
Комментарий удален модератором
Очевидно в Чемпионшип
+6
0
+6
"У игрока другое мнение - я выслушаю... его извинения"
+6
0
+6
"Самая обычная и распространенная причина лжи есть желание обмануть не людей, а самих себя."

Лев Николаевич Толстой
+6
-1
+5
Ответ хавбек+
я конечно кавалерийский футбол по другому представлял что-то в стиле Чапаева, а здесь похоже про бус на конной тяге?))
Там главный кавалерист на воротах
+4
0
+4
я конечно кавалерийский футбол по другому представлял что-то в стиле Чапаева, а здесь похоже про бус на конной тяге?))
+4
0
+4
кажется он из Голландии нормально так себе привез таблеток
+3
0
+3
Один-два, остальных выгнал :)
+3
0
+3
игроки, к которым я чаще всего прислушиваюсь это Антони и Онана
+2
0
+2
Я скоро статью на "Спортсе" о нем напишу. Ахренеют все. Хейлунд, Ван Биссака и Шоу. Больше позитива я в команде не вижу.
+2
0
+2
В этом сезоне игра еще хуже в прошлом. Отрицательный прогресс?
+2
0
+2
Ответ kaka10
Таких один или два. Первый в Саудии, второй тренируется и есть с юношами
Третий свободный агент
+4
-2
+2
Ответ Случайно заскочил
А с ним даже в ЛЧ не попали. А он даже в пустыне ничего не выиграл, и бесславно вылетел на ЧМ, баночником. Такие дела.
С такой игрой там делать нечего.
+2
0
+2
а от основного мы избавились год назад и ничего не добились
+3
-2
+1
К сожалению, это больной человек.
+1
0
+1
С такими методами он скоро станет чемпионом… Чемпионшипа!
+1
-1
0
С такими методами он скоро станет чемпионом… Чемпионшипа!
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Гений
0
0
0
Он уже напоминает типичного корпоративного менеджера, который занимается публицизмом, красивыми слайдами, и всяческой позитивной коннотацией о своей работе
0
0
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Ответ kaka10
Таких один или два. Первый в Саудии, второй тренируется и есть с юношами
Роналду он наверняка уже не считает, вероятнее вариант с Вараном.
0
0
0
Ответ Тилек Ырысов
Гений
Непризнанный, столько рекордов уже установил
+1
-1
0
"Но в целом большинство хотят играть именно так [как Ливерпуль и Сити] – инициативно, динамично, смело. Это то, чего они хотят"
+2
-2
0
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