Тен Хаг о своих методах: «У игрока другое мнение – я выслушаю. Таких, может, один-два. «МЮ» прогрессирует, мы двигаемся в правильном направлении»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос, воспринимают ли игроки «МЮ» его методы.

Ранее появилась информация о том, что половина игроков не поддерживает тренера – им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тен Хага и ситуация с Джейдоном Санчо. Также сообщалось, что группа игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской».

«Я всегда прислушиваюсь к футболистам и даю им возможность говорить. Если у игрока другое мнение, конечно, я его выслушаю. Но они не говорят мне. Или, может, таких один или два.

Но в целом большинство хотят играть именно так – инициативно, динамично, смело. Это то, чего они хотят.

Мы двигаемся в правильном направлении. Вы видите, как мы строим команду, развиваем ее.

Команда прогрессирует, приходят молодые игроки, и вы видите потенциал того, какой вклад они могут внести в очень успешный «Манчестер Юнайтед» в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!