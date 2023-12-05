Комментатор «Матч ТВ» Минин получил награду «Золотой микрофон»

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ Станислав Минин Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин стал обладателем премии «Золотой микрофон».

«Золотой микрофон» вручается «Комсомольской правдой» лучшему комментатору года. Торжественная церемония прошла 4 декабря в Москве.

«Мне кажется, в нашей профессии не бывает лучших. У каждого есть представление о качестве своей работы. И этот уровень каждый, как я думаю, старается держать.

Если на меня обратили внимание, значит, что‑то я сделал правильно. Это мотивирует. Подвести нельзя. Благодарю коллег из «Комсомольской правды» за этот выбор и всех коллег на «Матч ТВ», – сказал Минин.

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8 комментариев
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Лучший комментатор канала, тут без вопросов!👏
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Отличный комментатор
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Как говорил Маслаченко, вратарь прыгнул как для фото в Пионерской правде))
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Не Шнякин хоть и на том спасибо.
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Профессионал.
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трудно смотреть Серию А без него, лучший👍
поздравляю с наградой
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заслуженно
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Как посмели а где орденноносец губер.Верните награду взад.
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