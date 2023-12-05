Комментатор «Матч ТВ» Минин получил награду «Золотой микрофон»

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин стал обладателем премии «Золотой микрофон».

«Золотой микрофон» вручается «Комсомольской правдой» лучшему комментатору года. Торжественная церемония прошла 4 декабря в Москве.

«Мне кажется, в нашей профессии не бывает лучших. У каждого есть представление о качестве своей работы. И этот уровень каждый, как я думаю, старается держать.

Если на меня обратили внимание, значит, что‑то я сделал правильно. Это мотивирует. Подвести нельзя. Благодарю коллег из «Комсомольской правды» за этот выбор и всех коллег на «Матч ТВ», – сказал Минин.

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