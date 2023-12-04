Артета об Анчелотти: «Один из лучших тренеров в истории, если не лучший. Он добивался успеха во многих странах с разными культурами, и всегда у него получалось воплощать свои идеи»
Микель Артета высоко оценил успехи Карло Анчелотти.
Главный тренер «Арсенала» принял участие в шоу, суть которого заключается в том, чтобы распределить разных тренеров по категориям «величайший в истории», «мастер тактики», «мастер тренировок» и «новатор».
«Я внесу его в категорию «величайший». Для меня он один из лучших в истории, если не лучший.
Он добивался успеха во многих странах с очень разными культурами, типами клубов, владельцами и игроками, и всегда у него получалось воплощать свои идеи и побеждать. На мой взгляд, у него есть все», – сказал Артета.
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