Артета об Анчелотти: «Один из лучших тренеров в истории, если не лучший. Он добивался успеха во многих странах с разными культурами, и всегда у него получалось воплощать свои идеи»

Теги Карло Анчелотти Микель Артета премьер-лига Англия Реал Мадрид Арсенал Футбол

Микель Артета высоко оценил успехи Карло Анчелотти.

Главный тренер «Арсенала» принял участие в шоу, суть которого заключается в том, чтобы распределить разных тренеров по категориям «величайший в истории», «мастер тактики», «мастер тренировок» и «новатор». 

«Я внесу его в категорию «величайший». Для меня он один из лучших в истории, если не лучший.

Он добивался успеха во многих странах с очень разными культурами, типами клубов, владельцами и игроками, и всегда у него получалось воплощать свои идеи и побеждать. На мой взгляд, у него есть все», – сказал Артета

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18 комментариев
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Ответ GuruFutbola
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4 ЛЧ - рекорд среди тренеров 😘
+18
-2
+16
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Один из величайших! Единственный с чемпионствами во всех топ-5 чемпионата, рекордсмен по количеству выигранных кубков ЛЧ!
Легенда!🇮🇹
+10
-1
+9
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Папа Карло сотворил не только Пиноккио
+9
-1
+8
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Доминатор выдал базу))
+8
-3
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Ответ GuruFutbola
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че то у тебя сегодня не получается, весь день стараешься но все комменты с минусами 😂
+3
0
+3
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Анчелоти действительно один из лучших, но не лучший в мире
+8
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+1
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Теперь очередь Артеты задеть Пепа
+3
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Ответ chernov jr
че то у тебя сегодня не получается, весь день стараешься но все комменты с минусами 😂
Ему не привыкать. Всегда лицо в "молочке"
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Папа Карло - настоящий тренерский Монстр!

Неужели уйдёт из Реала в сборную Бразилии ?
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Юрий Палыч тоже неплох)
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Ответ GuruFutbola
Чем больше минусов, тем больше 5 точек улетевших на орбиту, все идет по плану)
ну если ты ради этого сюда заходишь и всё это пишешь по 100 комментов в день, могу только посочувствовать
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Папа Карло - настоящий тренерский Монстр! Неужели уйдёт из Реала в сборную Бразилии ?
Просто под конец карьеры хочет тренировать сборная. Это для него идеальная завершения карьеры
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