Артета об Анчелотти: «Один из лучших тренеров в истории, если не лучший. Он добивался успеха во многих странах с разными культурами, и всегда у него получалось воплощать свои идеи»

Микель Артета высоко оценил успехи Карло Анчелотти.

Главный тренер « » принял участие в шоу, суть которого заключается в том, чтобы распределить разных тренеров по категориям «величайший в истории», «мастер тактики», «мастер тренировок» и «новатор».

«Я внесу его в категорию «величайший». Для меня он один из лучших в истории, если не лучший.

Он добивался успеха во многих странах с очень разными культурами, типами клубов, владельцами и игроками, и всегда у него получалось воплощать свои идеи и побеждать. На мой взгляд, у него есть все», – сказал .

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