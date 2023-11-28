Малком забил «Навбахору» в азиатской ЛЧ, «Аль-Хилаль» вышел в плей-офф. У экс-игрока «Зенита» 10+7 в 21 матче в Саудовской Аравии

Теги Зенит Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Навбахор Малком Футбол

Малком забил за «Аль-Хилаль» в матче азиатской Лиги чемпионов.

Клуб из Саудовской Аравии обыграл «Навбахор» (2:0) и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Экс-форвард «Зенита» открыл счет на 68-й минуте матча.

В 21 матче за «Аль-Хилаль» на счету Малкома 10 голов и 7 голевых передач.

Подробная статистика бразильца доступна здесь.

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11 комментариев

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igls54
Лучший среди россиян, выступающих за рубежом. Да и просто - лучший
+21
-3
+18
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Геннадий Тимченко
гораздо полезнее Неймара оказался - молодец👏
+19
-4
+15
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Roman
Ответ Геннадий Тимченко
гораздо полезнее Неймара оказался - молодец👏
Мне кажется, что даже Сутормин был бы полезнее нынешнего Неймара
+13
-4
+9
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marchellinos
Молодец. Так держать. Даже лучше Бензема и Неймара.
+6
0
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Дмитрий9779
Малком молодец,удачи ему!
+5
0
+5
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Олег Попов
Повезло Узбекам, Киргизам, Таджикам ,играть против Малкома, Бензема,Неймара.
+5
0
+5
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SPB Patriot
Малком - топ!! Играет круче мировых звезд своей команды
+4
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brno2020
Блин, Наманган мой родной город! Я помню футбольную команду "Текстильщик" из 2-й лиги 6-й зоны, затем переименованную в "Навбахор"! Помню как-то зимой приехал сыграть товарняк "Спартак". Из основного состава на поле вышел только Прудников, но всё равно порядка сорока тыщ зрителей. А теперь к Навбахору Малком приезжает.
+2
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+2
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Avax
Ответ Roman
Мне кажется, что даже Сутормин был бы полезнее нынешнего Неймара
тебе кажется)
0
0
0
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