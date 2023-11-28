Малком забил «Навбахору» в азиатской ЛЧ, «Аль-Хилаль» вышел в плей-офф. У экс-игрока «Зенита» 10+7 в 21 матче в Саудовской Аравии

Малком забил за «Аль-Хилаль» в матче азиатской Лиги чемпионов.

Клуб из Саудовской Аравии обыграл « » (2:0) и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Экс-форвард « » открыл счет на 68-й минуте матча.

В 21 матче за « » на счету 10 голов и 7 голевых передач.

Подробная статистика бразильца доступна здесь.

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