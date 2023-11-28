Малком забил «Навбахору» в азиатской ЛЧ, «Аль-Хилаль» вышел в плей-офф. У экс-игрока «Зенита» 10+7 в 21 матче в Саудовской Аравии
Малком забил за «Аль-Хилаль» в матче азиатской Лиги чемпионов.
Клуб из Саудовской Аравии обыграл «Навбахор» (2:0) и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Экс-форвард «Зенита» открыл счет на 68-й минуте матча.
В 21 матче за «Аль-Хилаль» на счету Малкома 10 голов и 7 голевых передач.
Подробная статистика бразильца доступна здесь.
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