«Выходи сейчас же, #####. Я тебя #######». Лескотт рассказал, как Насри хотел подраться с Манчини из-за конфликта на тренировке в «Ман Сити»

Теги Самир Насри Роберто Манчини Джолеон Лескотт Манчестер Сити премьер-лига Англия Дэвид Платт Марио Балотелли брань контент Футбол

Джолеон Лескотт рассказал о cтычке Самира Насри и Роберто Манчини в «Ман Сити».

По словам экс-защитника «Манчестер Сити», на одной из тренировок Насри, выступавший за клуб с 2011 по 2017 год, чуть не подрался с главным тренером, возглавлявшим команду с 2009-го по 2013-й.

«[Манчини] обычно начинал тренировку в середине поля и говорил игрокам, чего он хочет.

Он сказал Самиру Насри делать то, что он от него требует, но Дэвид Платт (ассистент Манчини – Sports.ru) на бровке сказал ему поступать иначе, поэтому он вполуха слушал обоих и делал разные вещи.

А потом тренер рассердился и сказал: «Самир, ты не делаешь что надо, зайди ко мне». Самир ушел без какой-либо реакции, и я думаю: «Не похоже на Самира».

Я услышал, как Самир вошел. Он сказал: «Ты [Манчини], выходи. Выходи сейчас же, ##### (блин)! Ты никогда больше не будешь так со мной разговаривать. Я не Марио Балотелли. Выходи».

Манчини говорит: «Зайди в мой кабинет», – а он такой: «Нет, я не собираюсь заходить к тебе, выходи сейчас же!» Он звал его на улицу, чтобы подраться. И я просто подглядываю за этим! Я мог издалека видеть, что происходит, вместе с одним из молодых вратарей.

Насри говорит: «Выходи, я тебя сейчас ####### (изобью), выходи, больше не будешь так со мной разговаривать». Тренер подошел и сказал: «Успокойся».

А потом пришел Платт и сказал: «Самир, успокойся». [Насри] ответил: «Заткнись, ты здесь только для того, чтобы сосать у него», – сказал экс-защитник «Манчестер Сити» в подкасте Питера Крауча.

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4 комментария

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stubborn89
"Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть — я тебя сам трахну, убл***к, онанист чёртов, будь ты проклят!" (с)
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Фарид Харисов
Удивительно как эта команда вообще стала чемпионской и умудрилась сократить отрыв от МЮ в 10-12 очков за несколько туров до конца.

Это был не коллектив, а какой-то сброд фриков, хоть и очень талантливых.

П.С — я знаю, что тогда был и Тевес и Агуэро и Сильва и Харт и все остальные крутые футболисты, просто в одном составе было ну очень много вспыльчивых, несбалансированных игроков, так ещё и очень специфический тренер.
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