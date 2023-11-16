«Яндекс» представил систему трекинга действий игроков для командных видов. Она используется в РПЛ

Теги премьер-лига Россия технологии Футбол

«Яндекс Плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики.

Сервис представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные используются для составления спортивной статистики и аналитики.

Движения футболистов фиксируют четыре камеры с разрешением 6K – по одной за воротами и две на центральной точке сбоку от кромки поля. Видеопоток с камер анализирует нейросеть.

По результатам анализа составляется профессиональная статистика: какое расстояние каждый футболист преодолел с начала игры, каковы его максимальная и средняя скорости, по какой траектории он перемещался на поле и многие другие действия спортсменов во время игры.

«По сути, мы обучаем машину понимать, что именно игрок в данный момент делает на поле. Начали с футбола, где есть развитая технологическая база, но в будущем планируем охватить и другие виды спорта. Собранная нами статистика может использоваться не только тренерами и аналитиками, но и в трансляциях, СМИ, клубных соцсетях», – рассказал директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюса» Сергей Бархударьян.

Работу системы, которая уже используется в матчах Мир РПЛ, можно увидеть в YaC 2023.

С сезона-2023/2024 «Яндекс Плюс» при содействии компании VSporte является официальным поставщиком спортивной аналитики Мир РПЛ. Система трекинга снимает и обрабатывает каждый матч РПЛ. Статистические данные поступают на аналитическую платформу, доступ к которой имеют все клубы РПЛ и представители лиги.

6 комментариев

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Streetbor
а Яндекс там не может сообразить на счёт офсайдных линий, а то что-то затянулась сага с их введением в РПЛ.
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Mykytka
Ответ Е.Р.
Ой, а не тот ли это Яндекс, родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя, который все сам и без России? https://forbes-ru.turbopages.org/forbes.ru/s/biznes/494329-a-v-uzase-osnovatel-andeksa-voloz-vpervye-vyskazalsa-o-voennoj-specoperacii
Один из лучших бизнесменов СНГ нашего времени. А Яндекс некогда был главной гордостью, пока туда не запустило свою лапищу государство. Впрочем, ничего нового.
+7
-1
+6
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T622222
Зачем это Мостовому????
+2
0
+2
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