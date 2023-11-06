Французский «Орлеан» уволил тренера, обвиненного в расизме. Он говорил «они не глупее, чем жители Магриба» и «они и так черные, им не нужны манишки»

Теги лига 1 Франция отставки Д3 Франция Орлеан Бернар Казони дискриминация Футбол

Французский «Орлеан» уволил тренера, обвиненного в расизме.

Напомним, в октябре «Орлеан», выступающий в 3-й лиге Франции, отстранил главного тренера Бернара Казони из-за расистских высказываний. После матча «Орлеана» с «Шатору» Казони заявил о своих футболистах: «Они не глупее, чем жители Магриба» (регион Северной Африки, включающий Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис).

Футболисты команды рассказали о регулярных проявлениях расизма со стороны Казони. Однако сам главный тренер опроверг обвинения в расизме, заявив, что его высказывания не несли в себе дискриминационного подтекста: «В клубе проблемы уже 3-4 года, с другими тренерами поступали так же»

Сегодня «Орлеан» объявил, что после проведения внутреннего расследования досрочно расторг контракт с Казони. Главным тренером команды назначен Карим Мокеддем.

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3 комментария

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Caerly
Так в результате они глупее, чем жители Магриба?
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Bdv68
Ответ Caerly
Так в результате они глупее, чем жители Магриба?
Ждём заявление нового тренера ☝️
+1
0
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Caerly
Ответ Bdv68
Ждём заявление нового тренера ☝️
Из Магриба!
0
0
0
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