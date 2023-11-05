Гол Араухо «Сосьедаду» на 92-й засчитан после ВАР. «Барселона» победила – 1:0
«Барселона» благодаря системе видеоповторов смогла обыграть «Реал Сосьедад».
На 2-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Илкай Гюндоган сделал навес в штрафную площадь, и защитник Рональд Араухо головой отправил мяч в сетку.
Поначалу главный судья Хавьер Альберола Рохас показал, что не засчитывает гол из-за офсайда, однако после консультации с видеоассистентом изменил свое решение.
«Барселона» победила со счетом 1:0.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
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Педри шикарно вышел, а Гюндоган просто топ
Взяли три очка, забыли про матч
сосьедад крайне симпатичная команда, только добивать не умеют совсем.
Ну а Барсу с победой.
Ждём, когда на поле одновременно будут Де Йонг, Гюндоган, Педри и Канселу. С таким составом совершенно другая игра будет