Гол Араухо «Сосьедаду» на 92-й засчитан после ВАР. «Барселона» победила – 1:0

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига судьи Илкай Гюндоган видеоповторы Хавьер Альберола Рохас Рональд Араухо Футбол

«Барселона» благодаря системе видеоповторов смогла обыграть «Реал Сосьедад».

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Илкай Гюндоган сделал навес в штрафную площадь, и защитник Рональд Араухо головой отправил мяч в сетку.

Поначалу главный судья Хавьер Альберола Рохас показал, что не засчитывает гол из-за офсайда, однако после консультации с видеоассистентом изменил свое решение.

«Барселона» победила со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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86 комментариев

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Bazilic
Отскочили конечно знатно, с игрой нужно что-то делать
Педри шикарно вышел, а Гюндоган просто топ
Взяли три очка, забыли про матч
+49
-8
+41
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b_arfa
Наверное худшая игра при Хави, что я видел, хорошо, что у Барселоны есть лучший цз (пз) Ла Лиги
+34
-7
+27
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Mr. Kobayashi
отвратительно сыграли.

сосьедад крайне симпатичная команда, только добивать не умеют совсем.
+27
-1
+26
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Кирилл
Илкай увидел это открывание и вырезал очень четко прям на голову Рональда )
+20
-3
+17
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vottakoi!
Ответ qwaza
В ворота Барсы должны были ставить пенальти. Вполне очевидный. Бред, а не ВАР.
И в ворота сосьедада тоже, в первом тайме.
+20
-3
+17
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Bazilic
Ответ Антон44
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Линии не так нарисовали?)
+20
-5
+15
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Maskulin
Ответ Bazilic
Отскочили конечно знатно, с игрой нужно что-то делать Педри шикарно вышел, а Гюндоган просто топ Взяли три очка, забыли про матч
Не отскочили, а показали чемпионский характер))
+9
-2
+7
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Baybay Baybay
Безобразно, коряво и уныло. Всегда защищал Хави, но это не игра. Почему игроки передерживают мяч? Почему нет внятной системы в центре поля? Почему КАЖДЫЙ подбор был за соперником? Так нельзя играть. В этом матче Сосьедад не ничью даже заслужил, а победу.
+8
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Антон44
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Хейтеры🤡
+7
-2
+5
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Шем
Ответ Catalonia is the independent republic
11(6)- 8(4) владение 51 на 49... В каком месте оскок... Даже если так, то это карма за две штанги в класико...
Посмотри матч
+10
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falkao2013
Араухо батя! Заслуживает быть капитаном команды!
+6
-2
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Baybay Baybay
Ладно, матч забыли. 3 очка есть и будем думать, что это должок от госпожи фортуны. Все-таки в 90% проиграных матчей Барсы сценарий такой же - Барса давит, а соперник забивает какой-то случайный левак. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать. Все болельщиков Барсы с победой.
+5
-1
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Дзмітрый Фарботка
Не перепутайте: у Барсы отскоки, у Реала волевые победы.
+14
-11
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zh_asik
Араухо мощь 🔥
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Владимир Плотников
Ответ Роман
Ну Барсу как бы мордой об газон 90 минут возили. И у них не было ни одного удара в створ. Это камбек?)
Чтобы был камбэк, сначала нужно пропустить)
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psa.1207
Вообще, конечно, Барса была никакая, но забила. Сосьедад играл лучше, но не забил. Бывает.
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TAGAY
Играли убого! Ни в 5-3-2 ни в 4-4-2 Барсе играть не получается, при схеме 4-3-3 все чувствуют себя комфортно и результаты были.. трусость Хави -зашкаливает! Когда же он избавится от страха в проигрыша?! РС можно и нужно было возить! Состав бешеный на все позиции крутые игроки надо же играть. Как игрок в каждом вью говорил про победы красивой игрой а как тренер тупо отбивается и вымучывает победу.. ну и зачем в конце выпустить Рафа и Ямала сразу?! Ни один из них не чувствует себя хорошо на левом краю.. хорошо что победили но боюсь Хави может прийти к такой схеме снова и снова из за победы а сегодня была не победа а лютый отскок, если РС мазал свои моменты то любой мало мальсий околотоп может накидать авоську по самое не хочу в другом матче.. надо вернуться на 4-3-3 и развивать игру при этой схеме! И чтоб И против топов выходить на 4-3-3
+4
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Игорь Климов
Араухо просто монстр, забил победный гол на последних секундах!
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mastadon
Интересно, что без Араухо и Педри Хави более или менее научился играть, но без де Йонга просто две разные команды
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mastadon
Ответ Роман
Ну Барсу как бы мордой об газон 90 минут возили. И у них не было ни одного удара в створ. Это камбек?)
Твоя правда, возили, но все ещё не так жестко, как Реал в матче с Атлетико)
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Askhatik
Ответ Catalonia is the independent republic
Смотрел матч... Гави мог еще раньше в упор добить после гениального асиста Педри...
ты другой матч смотрел. Сосьедад весь матч давил , имел огромное преимущество. Барса как будто спала. игры нет и не было при Хави
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SHOTKA
Жду комментарии от Хави, что Реал был лучше 80 минут и заслуживал победу.
Ну а Барсу с победой.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Мексиканская песня
Есть такое впечатление, что ему Иньесты не хватает.
Барселоне не хватает Бускетса и его качеств. Было логично перераспределить эту нагрузку между Де Йонгом и Гюндоганом и Канселу, но пока не получается из-за травмы Френки и смены схемы
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XavIniesta2008-2015
Ответ Bazilic
Отскочили конечно знатно, с игрой нужно что-то делать Педри шикарно вышел, а Гюндоган просто топ Взяли три очка, забыли про матч
Есть такое ощущение, что Хави боится играть в более смелый футбол, хотя свои лучшие матчи и игровые отрезки в этом сезоне Барса провела именно что играя в смелый атакующий футбол
Ждём, когда на поле одновременно будут Де Йонг, Гюндоган, Педри и Канселу. С таким составом совершенно другая игра будет
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Roman Sobolev
Ответ войд
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