Гол Араухо «Сосьедаду» на 92-й засчитан после ВАР. «Барселона» победила – 1:0

«Барселона» благодаря системе видеоповторов смогла обыграть «Реал Сосьедад».

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек сделал навес в штрафную площадь, и защитник головой отправил мяч в сетку.

Поначалу главный судья показал, что не засчитывает гол из-за офсайда, однако после консультации с видеоассистентом изменил свое решение.

« » победила со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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