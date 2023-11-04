Джеймс Франко посетил матч «Таранто» – «Мессина» в 3-й лиге Италии. Актер играет солдата-американца, уехавшего от беременной итальянки, в фильме Джованнези

Актер Джеймс Франко посетил футбольный матч «Таранто» – «Мессина».

Игра прошла в рамках чемпионата Серии C – 3-й по силе итальянской лиги. «Таранто» удалось одержать победу со счетом 2:0.

Джеймс Франко снимается в фильме итальянского режиссера Клаудио Джованнези «Эй, Джо». Актер играет роль солдата-американца, который оказывается в южной части Апеннинского полуострова в годы Второй мировой войны и заводит отношения с девушкой из Неаполя. Она беременеет, но солдат отбывает в США, не зная об этом. Через много лет герой возвращается в Неаполь и встречается с сыном.

Джеймс Франко известен по своим ролям в трилогии о Человеке-пауке, фильмах «Ешь, молись, люби», «127 часов», «Зеленый шершень», «Храбрые перцем», «Оз: Великий и Ужасный», «Интервью», «Зеровилль» и целом ряде других картин.

Фото: Il Quotidiano Italiano – Edizione di Bari

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