В 3-й лиге Италии игрок помочился рядом с полем перед выходом на замену. Его удалили за это

Теги судьи Пьяченца Д3 Италия Лекко Кристьян Бунино Футбол

В Италии игрока удалили за то, что он помочился рядом с полем.

Инцидент произошел в матче 33-го тура Серии С «Пьяченца» – «Лекко» (0:0).

Нападающий «Лекко» Кристьян Бунино разминался у бровки, готовясь к выходу на поле. Перед выходом на замену на 76-й минуте Бунино решил справить нужду, но, понимая, что не успеет добежать до раздевалки, помочился рядом с полем за одними из ворот.

Это заметил один из лайнсменов и сообщил главному арбитру, который показал Бунино прямую красную карточку.

Главный тренер «Лекко» Лучано Фоски считает наказание чрезмерным.

«Это правила, и они должны применяться, но я надеялся, что судьи будут руководствоваться здравым смыслом. Он никого не оскорблял, никто этого не видел», – сказал Фоски.

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9 комментариев

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MrWillSee
Леман, Бузакка, Бартез, кто еще?)
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Ответ Артём Околович
а что в такой ситуации надо было делать? в штаны справлять нужды?
Линекер аж на ЧМ обосрался в прямом эфире и прямом смысле.
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Н.Ф.
Швейцарский арбитр Массимо Бузакка когда-то тоже помочился на поле во время игры.
Правда, карточку самому себе он за это не показал.
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ХавиГави_Паратрупер
Бартез: "Mon garçon"😎
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d.xoxlov
Ответ Артём Околович
а что в такой ситуации надо было делать? в штаны справлять нужды?
На ЧМ-94 игрок сборной Греции, кажется, так и сделал, причём находясь на поле.
+1
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encaro_one
Ответ Артём Околович
а что в такой ситуации надо было делать? в штаны справлять нужды?
Слушать свой организм, терпеть и в раздевалку добежать.
На улицах много видишь опорожняющихся?
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kin
Ты разбрызгивай, разбрызгивай! ))
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Кокич
Йенс Леманн вошёл в чат ©
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Артём Околович
а что в такой ситуации надо было делать? в штаны справлять нужды?
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