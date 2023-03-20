В 3-й лиге Италии игрок помочился рядом с полем перед выходом на замену. Его удалили за это
В Италии игрока удалили за то, что он помочился рядом с полем.
Инцидент произошел в матче 33-го тура Серии С «Пьяченца» – «Лекко» (0:0).
Нападающий «Лекко» Кристьян Бунино разминался у бровки, готовясь к выходу на поле. Перед выходом на замену на 76-й минуте Бунино решил справить нужду, но, понимая, что не успеет добежать до раздевалки, помочился рядом с полем за одними из ворот.
Это заметил один из лайнсменов и сообщил главному арбитру, который показал Бунино прямую красную карточку.
Главный тренер «Лекко» Лучано Фоски считает наказание чрезмерным.
«Это правила, и они должны применяться, но я надеялся, что судьи будут руководствоваться здравым смыслом. Он никого не оскорблял, никто этого не видел», – сказал Фоски.
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Правда, карточку самому себе он за это не показал.
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