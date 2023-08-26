Семак провел 200-й матч в чемпионатах России как главный тренер. По проценту набранных очков он 2-й после Романцева
Сергей Семак провел 200-й матч в чемпионатах России в качестве главного тренера.
Встреча с «Уралом» (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ стала юбилейной для тренера.
Как сообщает «История «Зенита», всего Семак провел 200 матчей в чемпионатах России на посту главного тренера – 157 с «Зенитом» и 43 с «Уфой». В этих матчах его команды одержали 121 победу, 47 раз сыграли вничью и потерпели всего 32 поражения.
Кроме того, по проценту набранных очков (68,3%) среди тренеров, проведших не менее двух сотен матчей, он занимает второе место, незначительно уступая Олегу Романцеву (68,6%).
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Не хочу ванговать, забегать вперед и говорить, что Семак это наш САФ, но блин... как же хочется, чтобы это так было)))))
"Сатурн" имел более серьезный состав, да и работал в нем Романцев очень недолго, даже полсезона не набралось.
А "Динамо" - это времена Дерлея, Манише и т.д., с таким составом можно было бы статистику даже улучшить.