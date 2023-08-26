Семак провел 200-й матч в чемпионатах России как главный тренер. По проценту набранных очков он 2-й после Романцева

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Олег Романцев Футбол

Сергей Семак провел 200-й матч в чемпионатах России в качестве главного тренера.

Встреча с «Уралом» (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ стала юбилейной для тренера.

Как сообщает «История «Зенита», всего Семак провел 200 матчей в чемпионатах России на посту главного тренера – 157 с «Зенитом» и 43 с «Уфой». В этих матчах его команды одержали 121 победу, 47 раз сыграли вничью и потерпели всего 32 поражения. 

Кроме того, по проценту набранных очков (68,3%) среди тренеров, проведших не менее двух сотен матчей, он занимает второе место, незначительно уступая Олегу Романцеву (68,6%). 

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14 комментариев

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Григорий Геник
Можно любить Зенит или не любить Зенит, можно болеть за ЦСКА или Спартак или Динамо, не важно! Но нельзя относиться к Сергею Богдановичу без уважения! Молодец!
+62
-1
+61
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ТрактоПоктер
Богданыч топ!
+35
-1
+34
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vendigo
а у Романцева коэффициент посчитан уже с учетом бромантана?
+19
-1
+18
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Goldstream
Вот так вот после Уфы Семак становится тренерской легендой россйского футбола. На самом деле, еще когда он был футболистом, веяло от него особой, позитивной и скромной харизмой.
+11
0
+11
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Фантом
Ну фактически Романцева он уже давно обошел. Набирать очки с "Уфой" - совсем не то же самое, что со "Спартаком" 1990-х и с современным "Зенитом".
+8
0
+8
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Доктор Верховцев
Кажется, ещё вчера играл.
+6
0
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Герман Блант
Семак бог
+4
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+4
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-ALF-
Как же здорово, что в свое время отказались от приглашения дорогостоящих иностранцев и выбрали Богданыча.
Не хочу ванговать, забегать вперед и говорить, что Семак это наш САФ, но блин... как же хочется, чтобы это так было)))))
+2
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wlad25100
Ответ vendigo
а у Романцева коэффициент посчитан уже с учетом бромантана?
И тарасовского борща
+1
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MyGerodot
Ответ Goldstream
Вот так вот после Уфы Семак становится тренерской легендой россйского футбола. На самом деле, еще когда он был футболистом, веяло от него особой, позитивной и скромной харизмой.
Хорошо сказано.
+1
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Omega-3
Ответ Фантом
Ну фактически Романцева он уже давно обошел. Набирать очки с "Уфой" - совсем не то же самое, что со "Спартаком" 1990-х и с современным "Зенитом".
Справедливости ради, Романцев с другими московскими командами себе статистику подпортил.
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s-ky
А что, Уфу уже не берём в стату? ))
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MyGerodot
Богданыч умеет без шума и пыли делать отлично свою работу. Так было в его пору футболиста, тренером в Уфе, тренером в кризисный период Зенита, почти убитого Манчини, так происходит и сейчас. Спасибо, Сергей Богданович!
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Фантом
Ответ Omega-3
Справедливости ради, Романцев с другими московскими командами себе статистику подпортил.
Да, но только это была совсем не "Уфа".

"Сатурн" имел более серьезный состав, да и работал в нем Романцев очень недолго, даже полсезона не набралось.

А "Динамо" - это времена Дерлея, Манише и т.д., с таким составом можно было бы статистику даже улучшить.
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