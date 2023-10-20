Президент «Наполи»: «32-летние не должны играть в сборной, как и 28-летние. Зачем нужны U19 и U21? Нужна одна сборная, где будут игроки не старше 22 лет»

Президент «Наполи» считает, что возрастные игроки не должны играть за сборные.

«С 2013 года по сегодняшний день мы получили около 4 млн евро компенсаций за участие наших игроков в матчах сборных, хотя всякий раз туда приглашают более 10 наших игроков. Это нехорошо.

На мой взгляд, 32-летние не должны играть в сборной – впрочем, как и 28-летние! Сейчас есть футболисты, которые очень сильны уже в 18 лет. Но если не давать им играть, то как они станут чемпионами? Зачем нужны сборные U19 и U21, если на них обращают так мало внимания? Эти матчи никак не повышают их ценность. Хочу, чтобы была одна сборная, за которую играли бы молодые игроки – не старше 22 лет.

Клуб должен решать, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную… Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.

Если я заплатил за игрока 50 млн евро, а он возвращается из сборной с травмой, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период, в течение которого он будет вне игры. Вспомните Неймара», – сказал в интервью SportMediaset.

Неймар получил повреждение крестообразной связки и разрыв мениска в недавнем матче отбора ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Уругвая (0:2). Форвард «Аль-Хилаля» пропустит минимум полгода.

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