Президент «Наполи»: «32-летние не должны играть в сборной, как и 28-летние. Зачем нужны U19 и U21? Нужна одна сборная, где будут игроки не старше 22 лет»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Президент «Наполи» считает, что возрастные игроки не должны играть за сборные.

«С 2013 года по сегодняшний день мы получили около 4 млн евро компенсаций за участие наших игроков в матчах сборных, хотя всякий раз туда приглашают более 10 наших игроков. Это нехорошо.

На мой взгляд, 32-летние не должны играть в сборной – впрочем, как и 28-летние! Сейчас есть футболисты, которые очень сильны уже в 18 лет. Но если не давать им играть, то как они станут чемпионами? Зачем нужны сборные U19 и U21, если на них обращают так мало внимания? Эти матчи никак не повышают их ценность. Хочу, чтобы была одна сборная, за которую играли бы молодые игроки – не старше 22 лет.

Клуб должен решать, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную… Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.

Если я заплатил за игрока 50 млн евро, а он возвращается из сборной с травмой, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период, в течение которого он будет вне игры. Вспомните Неймара», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью SportMediaset.

Неймар получил повреждение крестообразной связки и разрыв мениска в недавнем матче отбора ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Уругвая (0:2). Форвард «Аль-Хилаля» пропустит минимум полгода.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Лютейший бред.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Понятно, почему Спалетти ушёл
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Яблонский
Иногда полезно почитать такое вот ради повышения собственной самооценки, что подобные бредни может рассказывать президент так или иначе большого европейского футбольного клуба.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Да вообще отменить сборные. Побольше клубных турниров, побольше денег.
Неймар же только за сборную травмы получал. В клубах никогда такого не было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idalgo
смотрим Чемпионов Мира 2006: Каннаваро, Матерацци, Индзаги - 32, Дель Пьеро 31, Неста 30, Тотти, Тони, Дзамбротта, Каморанези, Оддо - 29, Буффон, Гаттузо, Гроссо, Бароне, Перротта - 28, Перуцци 36. Ну, де Росси мог бы сыграть. и юный 27-летний Пирло )))))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vsevolod Fedorov
Ну, про травмы в сборных он прав. Игрок в середине плотного календаря выдергивается из одного тренировочного процесса в другой, в другой темп игры, в другую тактику, при этом старается выложится на все сто, отсюда и гора мышечных травм после каждого отлета на сборные. Не говоря уже, что уровень медперсонала и восстановительных процедур в сборных ниже, чем в клубах (кто будет из топовых спецов в этой области работать две недели раз в 3 месяца?). В итоге за восстановление игрока и его отсутствие на поле платит клуб, а не сборная, хотя копеечные компенсации там имеются.
Остальное можно не комментировать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Кравцов
Что за чушь Собачья?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
идеальный вариант U-25. Один финский магистр придумал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Не знал, что Де Лаурентис настолько жесткий последователь Арсена Венгера.
P.S. Новости не хватает тега "ахахаха".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ocean OS
Как итальянец может писать такое? Человек с родины Дино Дзоффа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
бред какой то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бегис
все просто, заплати игроку, чтобы он завершил карьеру в сборной в 28 лет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Замкнул В-Пустые
Фляга засвистела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tankist231
Да че мелочиться, пусть сразу карьеру в 28 заканчивают и в клубе, такой бред несет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Аурелио Де Кавазашвили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
А он в какой палате?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Дино Дзофф, подай голос

Баджо бы заслушать и Роберто Скиллачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Пусть федерации и ФИФА платят клубам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimario
Эйджизм неприкрытый
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий