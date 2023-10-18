Юлиан Нагельсманн: «Убежден, сборная Германии добьется успеха. Никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за неделю»
Юлиан Нагельсманн верит в успех сборной Германии.
«Два хороших и сложных теста. Должен сказать, что я никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за одну неделю.
Мы должны использовать все фазы для развития. Я убежден, что мы добьемся успеха», – сказа тренер сборной Германии.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Переводчики, учите русский. По этой фразе можно понять, что он продавцов на рынке тренирует. Гугл-транслейт в журналистике это удобно, но надо текст еще и редактировать.