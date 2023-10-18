Юлиан Нагельсманн: «Убежден, сборная Германии добьется успеха. Никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за неделю»

Юлиан Нагельсманн верит в успех сборной Германии.

«Два хороших и сложных теста. Должен сказать, что я никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за одну неделю.

Мы должны использовать все фазы для развития. Я убежден, что мы добьемся успеха», – сказа тренер сборной Германии.

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