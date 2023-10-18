Юлиан Нагельсманн: «Убежден, сборная Германии добьется успеха. Никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за неделю»

Теги Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн верит в успех сборной Германии.

«Два хороших и сложных теста. Должен сказать, что я никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей за одну неделю.

Мы должны использовать все фазы для развития. Я убежден, что мы добьемся успеха», – сказа тренер сборной Германии.

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1 комментарий

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Джиза
"Никогда не тренировал команду, которая реализовывала бы столько вещей"
Переводчики, учите русский. По этой фразе можно понять, что он продавцов на рынке тренирует. Гугл-транслейт в журналистике это удобно, но надо текст еще и редактировать.
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