Нагельсманн о Евро-2024: «Хотим выиграть турнир, но если мы выйдем в полуфинал или 1/4 и покажем блестящий футбол, это тоже может быть успехом»

Юлиан Наегльсманн высказался о целях сборной Германии на чемпионате Европы.

Германия примет турнир в 2024 году.

«Я думаю, это нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим выиграть этот турнир, но хорошим результатом, вероятно, будет не только победа – может быть, если мы выйдем в полуфинал, четвертьфинал и покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордиться нами, это тоже может быть успехом.

Сейчас это нелегко делать предсказания, но желание выиграть турнир – это нормально для каждой команды», – сказал главный тренер сборной Германии в эфире ESPN.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию