Лунин думал об уходе из «Реала»: «Это нормально, когда не играешь. Анчелотти просил меня остаться»
Андрей Лунин задумывался об уходе из «Реала» в конце прошлого сезона.
«Я делаю то, что должен делать, в конце концов, решение за Анчелотти.
Мы с Кепой соревнуемся, мы делаем одну и ту же работу – сезон длинный, посмотрим, что будет. Мы конкурируем только на поле, за его пределами у нас все прекрасно.
Пришел новый вратарь, так же, как и я когда-то – новые игроки приходят все время, мы должны быть одной командой.
С тренером все осталось по-прежнему, он просил меня остаться. В конце сезона я думал [об уходе из «Мадрида»] – это нормально, когда не играешь.
Но «Реал» был моей мечтой с детства, и отсюда не захочется уходить, если у вас есть голова на плечах. Но вы хотите играть и работаете для этого. Футбол – это матчи, и хочется ощущать эту атмосферу», – сказал голкипер в интервью El Chiringuito.
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