Директор «Аль-Насра» о возрастных игроках в саудовской лиге: «У Роналду 36 голов в 35 матчах. Нельзя ориентироваться только на возраст. Если футболист в 25-26 лет не играет, он нам не нужен»

Теги Криштиану Роналду Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Секо Фофана Франк Кессиэ Рубен Невеш Малком Луис Фелипе Габриэль Вейга Футбол

Директор «Аль-Насра» считает, что возраст не главное в футболистах.

– Пока в cаудовскую лигу переходят в основном возрастные суперзвезды. Когда же европейским клубам придется привыкать к тому, что клубы Саудовской Аравии переманивают у них игроков в самом расцвете сил?

– Приведу несколько примеров: Фофана – игрок, которого хотели подписать многие европейские клубы, но он решил приехать сюда. Брозович – то же самое. Габри Вейга решил перейти из «Сельты» в «Аль-Ахли», Кессиэ – то же самое. Луис Фелипе только что подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

Неймар из «Аль-Хиляля» – не старик, Малком и Рубен Невеш – тоже. Все эти примеры – не старые звезды. Со словом «старый» нужно быть очень осторожным, потому что речь идет о высокоэффективном футболе.

Посмотрите, как «Реал» чувствует себя без Бензема. Трудно найти такого нападающего, как он. Дело не в том, чтобы быть возрастным или молодым. Дело в том, чтобы быть результативным игроком. Приведу еще один пример.

– Криштиану Роналду?

– Правильно, Криштиану забил 36 голов в 35 матчах. Что такое возраст? Нам нужна результативность. Если вы приводите кого-то, кому 25 или 26 лет, и он не играет, то такой игрок мне не нужен.

Да, есть опытные футболисты. Когда вы строите команду, вы не можете ориентироваться только на возраст. Нужно ориентироваться на пик результативности, лидерство, опыт и, прежде всего, на результативность. И я думаю, что все эти ребята выступают очень хорошо, – сказал Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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27 комментариев

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Куколд24
Роналду несмотря на то что его пик позади, старается оставаться на топ уровне и сохраняет мотивацию. Главное здоровья ему. Всё остальное у него есть
+25
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+20
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Cyle Rayner
Ответ Tristan...
Сельта с Бенфикой уже показали уровень этой лиги...
в товарняке?😂😂😀 такой логикой, Ланс и Галатасарай показали уровень АПЛ, и сделали это в лч, а не в товарняках)))
+15
-2
+13
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2vdhrvmmzf
Ответ Великий Алонсо
Роналду в 38 лет лучший футболист планеты, возраст для него всего лишь цифра.
Да что там мира, Вселенной, эти голы аль бахче и карликовым странам тянут на ЗМ 🔝
+24
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+8
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Tristan...
Ответ Max Zhomkov
саудовская лига не самая сильная , но и далеко не самая слабая. Я думаю уровень РПЛ, а может даже и сильнее, учитывая какие туда футболисты переехали играть. Так что статистика Роналду очень даже хороша. Вангую, он ещё и в млс попылит в 40 лет, вот увидите
Сельта с Бенфикой уже показали уровень этой лиги...
+11
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+5
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Молодой Френки
Ответ Стахович
Буффон,Ибрагимович говорили они.Роналду и Модрич - вот кто показывает прекрасный футбол в 39 лет
Так первые тоже были хороши. Че ты мне тут рассказываешь
+5
-1
+4
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FC.Barcelona
У фанков клубники верблюжья лига уже стала топ 5 чемпионатом. Оставьте их в покое, пусть живут в своей реальности.
+4
-2
+2
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umar009
Ответ Cyle Rayner
в товарняке?😂😂😀 такой логикой, Ланс и Галатасарай показали уровень АПЛ, и сделали это в лч, а не в товарняках)))
Это можно продолжать бесконечно. Например:: «Такой логикой Неймар на уровне узбеков, раз в ничью сыграл в Навбахором»
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TheFrosty
Даже директор Аль-Насра вынужден оправдываться за контракт с престарелым Кринжом. Какой-то позор.
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Скаут Селуса
Не понимаю, почему Криро до сих пор не стал официальным лицом на пачках Самеl?
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Max Zhomkov
Ответ VERBLYUD
Что ты несешь? РПЛ несколько лет назад была 6-й лигой Европы, это топ уровень, а чемп СА уступает даже 3-4-м дивизионам Франции.
ты написал бредятину, за исключением того что лет 6 назад рпл была 6 после Франции
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Max Zhomkov
Ответ Tristan...
Сельта с Бенфикой уже показали уровень этой лиги...
ну примерно как РПЛ, как я и написал. РПЛ просела , особенно последние пару лет
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Cyle Rayner
в товарняке?😂😂😀 такой логикой, Ланс и Галатасарай показали уровень АПЛ, и сделали это в лч, а не в товарняках)))
Так они реально и показали
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Газонокосильщик Хави
о как мыслит. результативность вам нужна. много защитников и вратарей подписали? или это в духе псж. ходя даже в саудии не доходили до 4х нападающих
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Геннадий Томилин
Ответ VERBLYUD
Что ты несешь? РПЛ несколько лет назад была 6-й лигой Европы, это топ уровень, а чемп СА уступает даже 3-4-м дивизионам Франции.
Была
0
0
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ddddan 2
Ответ Стахович
Не ровня Роналду и Модричу
Ибрагимович да,а вот Буффон спорно.не каждый может в 39 тащить свою команду в финал лч
0
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