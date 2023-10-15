Директор «Аль-Насра» о возрастных игроках в саудовской лиге: «У Роналду 36 голов в 35 матчах. Нельзя ориентироваться только на возраст. Если футболист в 25-26 лет не играет, он нам не нужен»

Директор «Аль-Насра» считает, что возраст не главное в футболистах.

– Пока в cаудовскую лигу переходят в основном возрастные суперзвезды. Когда же европейским клубам придется привыкать к тому, что клубы Саудовской Аравии переманивают у них игроков в самом расцвете сил?

– Приведу несколько примеров: Фофана – игрок, которого хотели подписать многие европейские клубы, но он решил приехать сюда. Брозович – то же самое. Габри Вейга решил перейти из «Сельты» в «Аль-Ахли», Кессиэ – то же самое. Луис Фелипе только что подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

Неймар из «Аль-Хиляля» – не старик, Малком и Рубен Невеш – тоже. Все эти примеры – не старые звезды. Со словом «старый» нужно быть очень осторожным, потому что речь идет о высокоэффективном футболе.

Посмотрите, как «Реал» чувствует себя без Бензема. Трудно найти такого нападающего, как он. Дело не в том, чтобы быть возрастным или молодым. Дело в том, чтобы быть результативным игроком. Приведу еще один пример.

– Криштиану Роналду?

– Правильно, Криштиану забил 36 голов в 35 матчах. Что такое возраст? Нам нужна результативность. Если вы приводите кого-то, кому 25 или 26 лет, и он не играет, то такой игрок мне не нужен.

Да, есть опытные футболисты. Когда вы строите команду, вы не можете ориентироваться только на возраст. Нужно ориентироваться на пик результативности, лидерство, опыт и, прежде всего, на результативность. И я думаю, что все эти ребята выступают очень хорошо, – сказал Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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