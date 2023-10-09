«Аугсбург» уволил Масена. Команда набрала 5 очков за 7 туров Бундеслиги и идет 15-й

Энрико Масен покинул должность главного тренера «Аугсбурга».

Клуб объявил о решении расстаться с 39-летним специалистом и временно возложить соответствующие обязанности на , возглавляющего команду U23.

Масен работал в « » с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в Бундеслиге-2022/23.

Сейчас на счету клуба 5 очков после 7 матчей в чемпионате. Он идет 15-м.

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