«Аугсбург» уволил Масена. Команда набрала 5 очков за 7 туров Бундеслиги и идет 15-й

Теги бундеслига Германия отставки Аугсбург Тобиас Штробль Энрико Масен Футбол

Энрико Масен покинул должность главного тренера «Аугсбурга».

Клуб объявил о решении расстаться с 39-летним специалистом и временно возложить соответствующие обязанности на Тобиаса Штробля, возглавляющего команду U23.

Масен работал в «Аугсбурге» с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в Бундеслиге-2022/23.

Сейчас на счету клуба 5 очков после 7 матчей в чемпионате. Он идет 15-м.

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4 комментария

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Фёдор Костяшкин
Да вроде на своём месте они) удивительная команда, которая всегда болтается у зоны вылета, но никогда даже в стыки не попадает
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a2wai
Увольнение ради увольнения, Аугсбург и до Масена был среди аутсайдером, и после него будет.
+1
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+1
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Антибаскет Поповича
Гисдоль по-прежнему свободен. Ну и Шварц теперь тоже.
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Михаил Лубянский
У Майнца следующий
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