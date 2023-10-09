Глава РПЛ Алаев: «Написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий, ждем. Они выручили бы не раз по ходу чемпионата»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Алаев Матч ТВ Футбол

РПЛ обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.

Об этом рассказал президент лиги Александр Алаев. Ранее стало известно, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат от ФИФА на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ.

«Мы знаем, что китайский партнер РФС получил соответствующий сертификат и более того, мы официально написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки [«Краснодара»].

Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждем, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные», – сказал Алаев. 

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6 комментариев

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Григорий Молотков
- течет вода
- горит огонь
- оффсайдные линии из китая на подходе
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Bring Me The Horizon
Мостовой: «Написал письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию тренеров без бумажки, жду. Они бы помогли поднять российский футбол с колен»
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avcgloronalduMU
этих Газпром чинуш надо распустить
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Tun
Просто напомню, тему импортозамещения форсят с 2014 года, скоро юбилей этому слову отмечать будем)
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Собиратель хаоса
Кто-нибудь понимает, в чем смысл писать официальные письма в этой ситуации? В век зумов и онлайн-мессенджеров даже электронная почта уже кажется чем то не самым современным. В чем проблема собраться, обсудить и подписать протокол? Это займет пару часов и можно хоть завтра внедрять. Хотя я лично имел возможность познакомиться с одной организацией, где копеечный акт об оказанных услугах на 10к согласовывывается неделю (!) с обязателтной подписью у фин.директора, глав.буха и руководителя организации.
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damondiamond
так китайскую технологию же одобрили уже, наверное, как год назад
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