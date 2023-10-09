Глава РПЛ Алаев: «Написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий, ждем. Они выручили бы не раз по ходу чемпионата»
РПЛ обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.
Об этом рассказал президент лиги Александр Алаев. Ранее стало известно, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат от ФИФА на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ.
«Мы знаем, что китайский партнер РФС получил соответствующий сертификат и более того, мы официально написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки [«Краснодара»].
Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждем, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные», – сказал Алаев.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- горит огонь
- оффсайдные линии из китая на подходе