Глава РПЛ Алаев: «Написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий, ждем. Они выручили бы не раз по ходу чемпионата»

РПЛ обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.

Об этом рассказал президент лиги . Ранее стало известно, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат от ФИФА на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах .

«Мы знаем, что китайский партнер получил соответствующий сертификат и более того, мы официально написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки [«Краснодара»].

Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждем, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные», – сказал Алаев.

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