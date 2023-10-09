Орлов об Адамове: «Готов претендовать на пост номер один в «Зените». Очень уверенно сыграл с «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Денис Адамов Футбол

Геннадий Орлов считает, что Денис Адамов может стать основным вратарем «Зенита».

Комментатор высказался после победы петербуржцев над «Сочи» (2:0) в Мир РПЛ.

«Безусловно, нужно отдать должное вратарю. Адамов показал, что готов претендовать на пост номер один в «Зените». Очень уверенная игра в его исполнении. Хорош на выходах, намертво забирал мячи. Безошибочно играл ногами.

Ну и дважды действительно выручил сине-бело-голубых. В частности, впечатлило его спасение после удара вышедшего на замену бразильца Мигела [Силвейры]. Мяч в угол летел», – сказал Орлов.

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10 комментариев

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Bring Me The Horizon
По одному матчу судить трудно. Но в том, что Адамов лучше Кержакова и Васютина я не сомневаюсь.
Искренне надеюсь, что он станет первым номером надолго.
+9
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zenitprotivspama
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален пользователем
написано же - источник СЭ.
+4
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Dmitry_1986
Нужно дать шанс, хороший вратарь, спокойный,уверенный в себе
+2
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Владислав Сабельников
Очень жаль что не удержали его в свое время. Мне Адамов и Агкацев нравились больше чем Сафонов
+2
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kilo_gilo
если честно, сильно удивлен,что Адамов только сейчас стал получать практику в старте.
с учетом его уровня и уровня конкурентов, с учетом того, что лично Семак, вроде как, в нем был лично заинтересован, был уверен, что Дениса сразу как основного берут, но пришлось ждать треть чемпионата,чтобы случилось то, что и должно было случиться еще месяц назад
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Marienburg
Ответ Bring Me The Horizon
По одному матчу судить трудно. Но в том, что Адамов лучше Кержакова и Васютина я не сомневаюсь. Искренне надеюсь, что он станет первым номером надолго.
И что его не испортит Бирюков
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Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален пользователем
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Ответ Bring Me The Horizon
По одному матчу судить трудно. Но в том, что Адамов лучше Кержакова и Васютина я не сомневаюсь. Искренне надеюсь, что он станет первым номером надолго.
🤔☝️🤝
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Алексей Ненахов
Ответ Bring Me The Horizon
По одному матчу судить трудно. Но в том, что Адамов лучше Кержакова и Васютина я не сомневаюсь. Искренне надеюсь, что он станет первым номером надолго.
То что Кержаков это дно , не спорят даже фаны Зенита , а позиция вратарская самая слабая в клубе , хотят у нас не лучше ..
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Fair_Play
Ответ Владислав Сабельников
Очень жаль что не удержали его в свое время. Мне Адамов и Агкацев нравились больше чем Сафонов
Хороший, добротный вратарь. Но Мотя сильнее намного, странный вкус у Вас.
Вообще вратари из краснодарской академии это уже знак качества, радует.
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Владислав Сабельников
Ответ Fair_Play
Хороший, добротный вратарь. Но Мотя сильнее намного, странный вкус у Вас. Вообще вратари из краснодарской академии это уже знак качества, радует.
Адамов и Агкацев лучше в игре ногами, плюс у них я не замечал привозов. У Матвея их немного конечно, но бывают
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