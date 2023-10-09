Орлов об Адамове: «Готов претендовать на пост номер один в «Зените». Очень уверенно сыграл с «Сочи»

Геннадий Орлов считает, что Денис Адамов может стать основным вратарем «Зенита».

Комментатор высказался после победы петербуржцев над «Сочи» (2:0) в Мир .

«Безусловно, нужно отдать должное вратарю. Адамов показал, что готов претендовать на пост номер один в « ». Очень уверенная игра в его исполнении. Хорош на выходах, намертво забирал мячи. Безошибочно играл ногами.

Ну и дважды действительно выручил сине-бело-голубых. В частности, впечатлило его спасение после удара вышедшего на замену бразильца Мигела [Силвейры]. Мяч в угол летел», – сказал .

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