Вратарь «Зенита» Адамов о том, тратит ли больше 500 тысяч рублей в месяц: «Если большие покупки, отпуск – тогда да. В обычные месяцы – нет»

Денис Адамов ответил на вопрос о своих тратах.

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?

– Нет. В обычные месяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуск, например. Тогда трачу.

Смог бы я прожить один на зарплату в 50 тысяч рублей? Да, – сказал голкипер « ».

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