Вратарь «Зенита» Адамов о том, тратит ли больше 500 тысяч рублей в месяц: «Если большие покупки, отпуск – тогда да. В обычные месяцы – нет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Адамов деньги Футбол

Денис Адамов ответил на вопрос о своих тратах.

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?

– Нет. В обычные месяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуск, например. Тогда трачу.

Смог бы я прожить один на зарплату в 50 тысяч рублей? Да, – сказал голкипер «Зенита».

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6 комментариев

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rigobersong
Вообще довольно низко так людей байтить, многие к сожалению столько в год не зарабатывают:) Понятное дело, что в большинстве случаев виноваты сами, не развиваясь и сидя на одном месте десяток лет думают, что сейчас кто-то подарит им светлое будущее просто так:)) А для игрока РПЛ очень вменяемые траты, в то время как какой-то бездарь из медиалиги тратит в месяц около 5ти млн:)
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Артем Галкин
Многие целую жизнь проживают и такой суммы даже не видели.
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Roman
К 25 годам парень провел ровно 30 матчей в РПЛ! И может позволить потратить себе 500к в месяц. Вот такая статистика
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topordybenko
Сейчас придут в комментарии и скажут, сколько своих денег ты должен тратить)
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