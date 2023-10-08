Самюэль Жиго: «Буду смотреть дерби с ЦСКА. Лучшие воспоминания – все наши победы над ним. Вперед, «Спартак»!»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго заявил, что будет смотреть дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра.

Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперед, «Спартак»!» – сказал экс-игрок красно-белых.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Ширко1986
Да, вот кого бы сейчас в состав..
+11
-1
+10
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Artem Piatkov
Статистика против ЦСКА при Жиго на поле:

8 матчей
5 поражений
3 победы

12 мячей пропущено
6 мячей забито (2 лично Жиго забил)

Статистика в РПЛ:
✔️ 1 матч зарешал
❌ остальные 5 матчей с ним проиграли
+14
-8
+6
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Александр Иванов
Ответ ericssons
А сколько у него побед то было? 1?
3
+6
0
+6
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Mistik ZeT
Вперёд Спартак!
+6
-2
+4
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Андрей Бирюков
Вперёд Армейцы!!! Только Победа!!!🎉🏅
+3
-3
0
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i13
Эх Жиго..
0
0
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