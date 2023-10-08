Самюэль Жиго: «Буду смотреть дерби с ЦСКА. Лучшие воспоминания – все наши победы над ним. Вперед, «Спартак»!»

Самюэль Жиго заявил, что будет смотреть дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра.

Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперед, «Спартак»!» – сказал экс-игрок красно-белых.

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