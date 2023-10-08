Самюэль Жиго: «Буду смотреть дерби с ЦСКА. Лучшие воспоминания – все наши победы над ним. Вперед, «Спартак»!»
Самюэль Жиго заявил, что будет смотреть дерби «Спартака» и ЦСКА.
«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра.
Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперед, «Спартак»!» – сказал экс-игрок красно-белых.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
8 матчей
5 поражений
3 победы
12 мячей пропущено
6 мячей забито (2 лично Жиго забил)
Статистика в РПЛ:
✔️ 1 матч зарешал
❌ остальные 5 матчей с ним проиграли