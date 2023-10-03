Гендиректор «Зенита» о смене формата РПЛ: «Аргументов недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Генеральный директор «Зенита» высказался о возможной смене формата Мир РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что РПЛ рассматривает несколько изменений в формате проведения чемпионата. Перемены также могут произойти в Кубке и Суперкубке России.

«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», – сказал Александр Медведев

РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров («РБ Спорт»)

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий