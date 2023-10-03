Гендиректор «Зенита» о смене формата РПЛ: «Аргументов недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться»

Генеральный директор «Зенита» высказался о возможной смене формата Мир РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что РПЛ рассматривает несколько изменений в формате проведения чемпионата. Перемены также могут произойти в Кубке и Суперкубке России.

«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», – сказал .

РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров («РБ Спорт»)

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