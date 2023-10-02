Директор «Оренбурга» о Деограсии: «Человек с яйцами. За 5 месяцев в академии он правильно поставил себя – в восторге не только я, но и родители детей»
Спортивный директор «Оренбурга» высказался о назначении Давида Деограсии.
Испанский тренер возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. С марта он работал в академии клуба.
– От пяти месяцев, проведенных Деограсией в академии «Оренбурга», в восторге не только я, но и родители детей. Он так их расположил к себе.
Мой сын занимается в академии, и я видел весь тренировочный процесс. Разница колоссальная между тем, что было четыре года до прихода Давида, и тем, что есть сейчас, спустя пять месяцев.
Я поехал на турнир, увидел, во что они играют, и понял, что с такой работой у нас начнут появляться хорошие футболисты. Все, что было до этого, – просто катастрофа.
– Не было опасений, что он не справится со взрослой командой?
– Нет. За время работы в академии он смог правильно поставить себя в коллективе. Я видел это воочию. Это человек с яйцами.
Чтобы вы понимали, он вообще не сидел в кабинете – всегда на всех тренировках присутствовал. Он очень работоспособный и глубокий человек, – сказал Дмитрий Андреев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
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К слову, в России принято говорить "с характером".
Ты проснешься на рассвете слышишь как смеются дети,
Лишь бы только бы были эти, это Яйца.
Правда , Док ?