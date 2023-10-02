Директор «Оренбурга» о Деограсии: «Человек с яйцами. За 5 месяцев в академии он правильно поставил себя – в восторге не только я, но и родители детей»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Это футбол, брат! Давид Деограсия Футбол

Спортивный директор «Оренбурга» высказался о назначении Давида Деограсии.

Испанский тренер возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. С марта он работал в академии клуба. 

– От пяти месяцев, проведенных Деограсией в академии «Оренбурга», в восторге не только я, но и родители детей. Он так их расположил к себе.

Мой сын занимается в академии, и я видел весь тренировочный процесс. Разница колоссальная между тем, что было четыре года до прихода Давида, и тем, что есть сейчас, спустя пять месяцев.

Я поехал на турнир, увидел, во что они играют, и понял, что с такой работой у нас начнут появляться хорошие футболисты. Все, что было до этого, – просто катастрофа.

– Не было опасений, что он не справится со взрослой командой?

– Нет. За время работы в академии он смог правильно поставить себя в коллективе. Я видел это воочию. Это человек с яйцами.

Чтобы вы понимали, он вообще не сидел в кабинете – всегда на всех тренировках присутствовал. Он очень работоспособный и глубокий человек, – сказал Дмитрий Андреев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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13 комментариев

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Bring Me The Horizon
Это они ещё не звали тренировать Валеру Климова. Тогда бы родители вообще были в экстазе
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Доктор Верховцев
Родители детей в Оренбурге в восторге от человека с яйцами!
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Кто составил коспекты Лобановского?
Вы посмотрите на этого англосакса!

К слову, в России принято говорить "с характером".
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Sobachkin
Ответ cmorblr
Как они все достали с этими яйцами
И студеною зимой, и зеленою весной, и с тобою и со мной, это яйца.
Ты проснешься на рассвете слышишь как смеются дети,
Лишь бы только бы были эти, это Яйца.
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cmorblr
Как они все достали с этими яйцами
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НеПотерплю!
Так и запишем: следующий тренер Локо, Динамо или Спартака)
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Алексей Ненахов
Яица Деограсии в восторге от родителей детей
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OldRedWhite
Ответ Доктор Верховцев
Родители детей в Оренбурге в восторге от человека с яйцами!
А детЯм показывать яйца - достойно порицания !
Правда , Док ?
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Доктор Верховцев
Ответ OldRedWhite
А детЯм показывать яйца - достойно порицания ! Правда , Док ?
Человеческие и чужим — однозначно!
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Sobachkin
Ответ OldRedWhite
А детЯм показывать яйца - достойно порицания ! Правда , Док ?
может он куриные показывал, что белок там есть
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