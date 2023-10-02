Директор «Оренбурга» о Деограсии: «Человек с яйцами. За 5 месяцев в академии он правильно поставил себя – в восторге не только я, но и родители детей»

Спортивный директор «Оренбурга» высказался о назначении Давида Деограсии.

Испанский тренер возглавил « » в августе 2023 года. С марта он работал в академии клуба.

– От пяти месяцев, проведенных Деограсией в академии «Оренбурга», в восторге не только я, но и родители детей. Он так их расположил к себе.

Мой сын занимается в академии, и я видел весь тренировочный процесс. Разница колоссальная между тем, что было четыре года до прихода , и тем, что есть сейчас, спустя пять месяцев.

Я поехал на турнир, увидел, во что они играют, и понял, что с такой работой у нас начнут появляться хорошие футболисты. Все, что было до этого, – просто катастрофа.

– Не было опасений, что он не справится со взрослой командой?

– Нет. За время работы в академии он смог правильно поставить себя в коллективе. Я видел это воочию. Это человек с яйцами.

Чтобы вы понимали, он вообще не сидел в кабинете – всегда на всех тренировках присутствовал. Он очень работоспособный и глубокий человек, – сказал в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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