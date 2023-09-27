Реал Сосьедад — Атлетик: прогноз на матч 30 сентября 2023, испанская Ла Лига

Программу восьмого тура чемпионата Испании по футболу украсит матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Игра пройдет 30 сентября в Сан-Себастьяне на поле стадиона «Аноэта». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Обе команды набрали очки в последнем туре чемпионата Испании. «Сосьедад» одержал гостевую победу и уже не проигрывает в трех играх во всех турнирах. Гости сыграли вничью в седьмом туре, а общая серия игр без поражений — шесть матчей. В предстоящей встрече «Реал Сосьедад» фаворит матча. Команда не проигрывает в Ла Лиге в домашних встречах в текущем чемпионате. В очных играх бело-голубые не уступают «Атлетику» в шести домашних встречах.

Всего команды сыграли 86 очных матчей. По победам впереди «Реал Сосьедад» 41:21, 24 встречи завершились вничью. Разница голов 141:108 в пользу «Сосьедада». На чемпионат Испании пришлись 76 матчей: 37 побед «Реал Сосьедада», 19 ничьих и 20 побед «Атлетика». Разница голов 125:97 в пользу бело-голубых. В 10 последних матчах чемпионата Испании у «Реал Сосьедада» пять побед, две ничьи и три победы «Атлетика». На домашней арене бело-голубые проиграли всего один матч при пяти победах и четырех ничьих. Бело-голубые забивают в шести домашних встречах, а пропускают в семи.

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Рекомендованная ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой 0, «обе забьют — да», ТБ2,5, гол «Атлетика».

Реал Сосьедад

В последней игре чемпионата Испании бело-голубые взяли три очка. Гостевая победа 1:0 над «Валенсией». Единственный мяч был забит на 32 минуте. голом отличился Карлос Фернандес. На 45 минуте гости остались в большинстве. В составе «Валенсии» вторую желтую карточку получил Селим Амалла.

В текущем розыгрыше Ла Лиги у бело-голубых всего одно поражение — гостевой проигрыш «Реал» Мадриду. В остальных встречах три ничьи и три победы. Три победы пришлись на четыре последние тура чемпионата. В турнирной таблице команда на пятом месте с 12 очками. Отставание от топ-4 всего два балла и семь очков от лидирующей «Жироны». Разница голов 13:10.

Результаты «Реал Сосьедада» в пяти играх:

Ла Лига, «Валенсия» — «Реал Сосьедад» 0:1;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Хетафе» 4:3;

Лига чемпионов, «Реал Сосьедад» — «Интер» 1:1;

Ла Лига, «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 2:1;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Гранада» 5:3.

На официальном уровне у «Реал Сосьедада» четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Оба поражения гостевые. Разница голов 17:14. На домашней арене у бело-голубых шесть побед и четыре ничьи.

Интересные статистические факты по игре «Реал Сосьедада»:

Самые результативные игроки команды — Такефуса Кубо 4+1, Брайс Мендес 1+3, Андер Барренецева Мугуруза 3+0, Микель Оярсабаль 2+1;

«Реал Сосьедад» не проигрывает дома в 10 официальных матчах;

«Реал Сосьедад» забивает в 10 домашних матчах;

Обе команды забивают в 6 играх «Реал Сосьедада» дома и 4 домашних играх Ла Лиги текущего сезона;

«Реал Сосьедад» забивает в первом тайме в 4 встречах;

«Реал Сосьедад» забивает в первом тайме в 4 домашних играх;

«Реал Сосьедад» пропускает во втором тайме в 4 играх дома;

«Реал Сосьедад» пропускает от «Атлетика» в 7 играх на домашней арене;

В 8 из 10 официальных матчах команды забивают оба соперника.

В последней встрече из-за травмы не играл Мартин Меркеланс. Арсен Захарян не попал в заявку на игру, так как был на карантине из-за ковида.

Прогноз на матч Жирона – Реал

Атлетик

В последнем туре баски потеряли очки в домашней игре. Ничья 2:2 с «Хетафе». Хозяева вышли вперед уже на 6 минуте благодаря голу Юри Берчиче. В концовке тайма прямую красную карточку получил Ойан Сансет. Во втором тайме гости сравняли счет на 51 минуте. На 62 минуте Иньяки Уильямс вновь вывел басков вперед, но хозяева не сумели удержать победный счет. на 83 забил Хуанми Латаса.

В текущем розыгрыше красно-белые проиграли в первом туре мадридскому «Реалу» после чего не проигрывают в чемпионате в шести матчах. На этой дистанции четыре победы и две ничьи. Разница голов в семи играх 13:6. Меньше пропускает только «Атлетико» Мадрид — 5. С 14 очками команда на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата пять баллов.

Результаты «Атлетика» в пяти последних встречах:

Ла Лига, «Атлетик» — «Хетафе» 2:2;

Ла Лига, «Алавес» — «Атлетик» 0:2;

Ла Лига, «Атлетик» — «Кадис» 3:0;

Ла Лига, «Мальорка» — «Атлетик» 0:0;

Ла Лига, «Осасуна» — «Атлетик» 0:2.

В 10 официальных встречах у команды четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 14:10. На выезде у красно-белых пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 14:12.

Интересные статические факты по игре «Атлетика»:

Самые результативные игроки команды — Иньяки Уильямс 4+2, Горка Гурусета 3+0, Асьер Вильялибре 1+1; Оскар де Марком 0+2;

В 5 из 6 и трех играх подряд «Атлетик» забивает более гола;

«Атлетик» не проигрывает в 6 турах чемпионата;

«Атлетик» не проигрывает в 4 гостевых матчах;

В 4 из 5 гостевых играх «Атлетика» как минимум одна команда не забивала;

Обе команды забивали в 6 гостевых очных встречах;

«Атлетик» пропускает во втором тайме в 4 гостевых очных матчах;

«Атлетик» забивает «Реал Сосьедаду» в 7 играх в Сан-Себастьяне;

«Атлетик» выиграл всего 1 из 10 гостевых очных матчей в чемпионате.

Из-за дисквалификации игру с «Реал Сосьедадом» пропустит полузащитник Ойан Сансет. В последней игре из-за травм не играли Иньиго Руис, Нико Уильямс и Перу Ноласкоаин.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Реал Сосьедад — Атлетик

Бело-голубые получили статус фаворита в матче соседей по турнирной таблице. «Реал Сосьедад» победил в 3 из 4 турах Ла Лиги. В очных матчах на стороне бело-голубых преимущество. Команда проиграла всего один из 10 матчей на домашней арене. На официальном уровне у «Реал Сосьедада» нет поражений в 10 домашних встречах.

Коэффициенты на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Реал Сосьедада» — 2,21;

Ничья — 3,21;

Победа «Атлетика» — 3,56;

ТБ2,5 — 2,33;

ТМ2,5 —1,63;

«Обе забьют — да» — 1,98;

«Обе забьют — нет» — 1,84.

Баски не пропускают в трех гостевых играх в текущем чемпионате Испании. Всего команда пропустила шесть голов в семи турах. Это один из лучших показателей в чемпионате. У «Реал Сосьедада» дела с пропущенными голами обстоят хуже. Команда пропустила в 5 из 7 турах и во всех четырех домашних играх. На домашней арене во всех матчах забивали обе команды. Аналогичный тренд и в шести очных матчах в Сан-Себастьяне. Бело-голубые пропускают от «Атлетика» семи матчах. Для ставки на игру привлекательно выглядят гол «Атлетика» и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,54 и 1,98 на эти исходы.

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