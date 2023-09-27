Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории: «Али, Тайсон, Джордан, Федерер»

Теги Майкл Джордан Мохаммед Али Майк Тайсон Рио Фердинанд Роджер Федерер НБА рейтинги ATP бокс Футбол

Рио Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов.

Бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» попросили назвать четырех величайших спортсменов в истории – без ограничений по дисциплинам.

«Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», – ответил Фердинанд.

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20 комментариев

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Саша Пушкин
Джордан...приятно видеть наших соотечественников в этом списке.
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vzi
Тайсон спорно. И на вершине был не долго, и репутация вне ринга.

Но все это вкусовщина.
Легко можно было сказать - Али, Леброн, Надаль - и было бы не хуже.
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Iomov
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Случайно заскочил
Вместо Тайсона Шумахер
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Отец Абду
Ответ Hitgoe Himgob
Я бы Фелпса ещё конечно включил
А я Магуайра...
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
А я Магуайра...
Ну он в тройку величайших пауков в истории войдет
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Hitgoe Himgob
Ответ Отец Абду
А я Магуайра...
Болта тоже не стоит забывать. В общем вкусовщина это все)
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Муканов Арманбек
Али,Шумахер,Болт,Джордан
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rouzha
А он Федерера добавил, чтобы его в расизме не обвинили, интересно?
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
А как же ночной хоккеист В.В.
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Отец Абду
А я Магуайра...
Он в в тройке с Samsung и Indesit
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13ыйРычагЛапорты
Ответ Экспертное мнение
Ну он в тройку величайших пауков в истории войдет
Кокорин. Мамаев конечно немного не дотянул.
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Blaumerc
Ответ Light Yagami
Остин Ривз, Карусоу, Ябуселе, Келли Олиник.
Киану Ривз, Рассел Кроу, Кларк Кент и Николай Олейник
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Ansu Fati
Ответ Rio de Janeiro
Все кроме Джордана не величайшие даже в своих видах спорта
Али и Тайсон не величайшие?)) Ты хоть раз в жизни перчатки боксерские надевал?
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