Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории: «Али, Тайсон, Джордан, Федерер»

Рио Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов.

Бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» попросили назвать четырех величайших спортсменов в истории – без ограничений по дисциплинам.

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