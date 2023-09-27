Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории: «Али, Тайсон, Джордан, Федерер»
Рио Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов.
Бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» попросили назвать четырех величайших спортсменов в истории – без ограничений по дисциплинам.
«Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», – ответил Фердинанд.
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Но все это вкусовщина.
Легко можно было сказать - Али, Леброн, Надаль - и было бы не хуже.