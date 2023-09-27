Пиоли о 3:1 с «Кальяри»: «Милан» контролировал игру и пропустил из-за неосторожности. Мы хорошо потрудились, чтобы отыграться»

Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Кальяри» (3:1) в Серии А.

«Мы хорошо начали матч, могли выйти вперед, но действовали недостаточно точно. Затем из-за неосторожности мы пропустили.

Мы хорошо поработали для того, чтобы отыграться, действовали в соответствии со своими принципами и смогли выиграть в матче, который получился непростым.

У меня не так много футболистов в распоряжении, но именно такая ситуация мне и нравится. Тем не менее игроков достаточно, и они готовы играть. Возможно, иногда ротация имеет свои издержки в конкретный момент, но на дистанции принесет плоды, поскольку игроки будут лучше мотивированы, да и травм будет меньше.

Это был непростой матч с точки зрения тактики. Нам надо было поддерживать баланс, чтобы создавать угрозу сопернику, но все же некоторые проблемы возникали. Однако мы контролировали ход матча.

В первом тайме нам ничто не угрожало, если не считать гола – в том эпизоде следовало сыграть осторожнее. Во втором мы совершили слишком много ошибок в передачах, но нелегко контролировать игру все 95 минут. Но, конечно, нам следовало играть лучше», – заявил главный тренер « » в эфире DAZN.

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