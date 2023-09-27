Пиоли о 3:1 с «Кальяри»: «Милан» контролировал игру и пропустил из-за неосторожности. Мы хорошо потрудились, чтобы отыграться»

Теги Милан Кальяри Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Кальяри» (3:1) в Серии А.

«Мы хорошо начали матч, могли выйти вперед, но действовали недостаточно точно. Затем из-за неосторожности мы пропустили.

Мы хорошо поработали для того, чтобы отыграться, действовали в соответствии со своими принципами и смогли выиграть в матче, который получился непростым.

У меня не так много футболистов в распоряжении, но именно такая ситуация мне и нравится. Тем не менее игроков достаточно, и они готовы играть. Возможно, иногда ротация имеет свои издержки в конкретный момент, но на дистанции принесет плоды, поскольку игроки будут лучше мотивированы, да и травм будет меньше.

Это был непростой матч с точки зрения тактики. Нам надо было поддерживать баланс, чтобы создавать угрозу сопернику, но все же некоторые проблемы возникали. Однако мы контролировали ход матча.

В первом тайме нам ничто не угрожало, если не считать гола – в том эпизоде следовало сыграть осторожнее. Во втором мы совершили слишком много ошибок в передачах, но нелегко контролировать игру все 95 минут. Но, конечно, нам следовало играть лучше», – заявил главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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4 комментария

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Cristiano Ronaldo
А вот и скамеечка нам помогает, чего не было в прошлом сезоне) Выделю отдельно уверенную игру Спортьелло, который достойно подменяет Меньяна и Окафор был хорош.
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Cristiano Ronaldo
Кстати, хочу отметить как игроки в РПЛ могут быть звёздами, а в европейских чемпионатах играют на уровне любителей. Вот например тот же Шомуродов, в России был одним из лучших, а в Серии А играет как любитель из Серии D, даже мяч не способен принять нормально и пробить по воротам, смотрелся как абсолютно лишний игрок в составе Кальяри. Его нельзя даже на скамейке держать, уровень как у Кокорина. Кварацхелия и Головин скорее исключения из правил.
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Aviento
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, хочу отметить как игроки в РПЛ могут быть звёздами, а в европейских чемпионатах играют на уровне любителей. Вот например тот же Шомуродов, в России был одним из лучших, а в Серии А играет как любитель из Серии D, даже мяч не способен принять нормально и пробить по воротам, смотрелся как абсолютно лишний игрок в составе Кальяри. Его нельзя даже на скамейке держать, уровень как у Кокорина. Кварацхелия и Головин скорее исключения из правил.
Он даже хуже Кокорина, Кокорин хоть где-то бомбардир
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Сэйлор Мун
если не смотреть на счет, то меня бесит Пиоли и то какую игру он ставит.
надоел этот ватокат, игроки проходят центр поля и тупо встают, и отдают пас назад.
в это время соперник всей командой встает в оборону, и далее в 8 из 10 случаев идет тупой навес, где его почти на 100% снимает оборона.

я все понимаю когда у него в том году играли Побега, Салесификс и Строитель.

но сейчас ему купили техничных, физически мощных и быстрых игроков вроде Окафора, Пулисика, Лофтус Чика, Муссы, Чуквы, Рейндерса.

что еще нужно Физруку чтобы показывать атакующий скоростной футбол, а не ватокат?

есть подозрение что он даже бы с Беллингемом, Мбаппе и Холландом играл бы в такой же ватокат.

ну и наконец то я сегодня не увидел в старте бревно Жиру, надеюсь он прочно сядет под Окафором на скамейку.
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