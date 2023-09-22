Мартен де Рон объяснил, почему убежал с поля в матче Лиги Европы с «Ракувом».

Хавбек выложил свою тепловую карту, отметив на ней туалет.

«Для тех, кто интересуется, почему я убежал с поля... Вот моя тепловая карта», – написал де Рон в твиттере.

Фото: twitter.com/Dirono

«Аталанта» выиграла матч со счетом 2:0.

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