Де Рон выложил свою тепловую карту в матче с «Ракувом», отметив на ней туалет. Так он объяснил, почему убежал с поля
Мартен де Рон объяснил, почему убежал с поля в матче Лиги Европы с «Ракувом».
Хавбек выложил свою тепловую карту, отметив на ней туалет.
«Для тех, кто интересуется, почему я убежал с поля... Вот моя тепловая карта», – написал де Рон в твиттере.
Фото: twitter.com/Dirono
«Аталанта» выиграла матч со счетом 2:0.
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Поэтому и такая карта тепловая, он же все интенсивно делал.