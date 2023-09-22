Де Рон выложил свою тепловую карту в матче с «Ракувом», отметив на ней туалет. Так он объяснил, почему убежал с поля

Теги Аталанта Лига Европы УЕФА высшая лига Польша фото Мартен де Рон Ракув ахахаха Футбол

Мартен де Рон объяснил, почему убежал с поля в матче Лиги Европы с «Ракувом».

Хавбек выложил свою тепловую карту, отметив на ней туалет.

«Для тех, кто интересуется, почему я убежал с поля... Вот моя тепловая карта», – написал де Рон в твиттере.

Фото: twitter.com/Dirono

«Аталанта» выиграла матч со счетом 2:0.

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19 комментариев

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Кристиан Шейк
красавчик
+75
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Borland
Прям как моя в квартире
+52
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Streetbor
у меня такая же вокруг дивана))
+47
0
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Aleksey Yashin
Нормально так он в туалете выложился)
+24
0
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Кирилл.С-Пб
Он там так нефигово подвигался...
+12
-1
+11
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viktorpavlov70
Судя по тепловой карте, наивысшую активность он проявил именно в туалете. Этим своим признанием он породил больше вопросов, чем ответов.
+6
0
+6
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Vano from Tbilisi
на толчке отработал на все 100...... новый Дани Алвес?
+4
0
+4
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Саша Пушкин
Действительно смешной сортирный юмор.
+2
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Иван Лапин
Где тег "ахахаха"?
+2
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Ronaldinho Gaúcho
🤣
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Aleksey001
Вот это прям классно, посмеялся 🙂
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Джанлука Нальюка
Ответ Streetbor
у меня такая же вокруг дивана))
И холодильника !
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SadlerRG
Ответ Aleksey Yashin
Нормально так он в туалете выложился)
От напряжения выделяется много тепла))
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весёлый роджер
Если поле убрать получится тепловая карта Миранчука в Аталанте
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Rus Donskoy
главное успел!
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a2wai
Ответ viktorpavlov70
Судя по тепловой карте, наивысшую активность он проявил именно в туалете. Этим своим признанием он породил больше вопросов, чем ответов.
Ну навалил он кучу в сортире, что дальше. Там же помимо того чтобы добежать, навалить, надо еще задницу подтереть, смыть, ершиком почистить если налипло на унитаз.

Поэтому и такая карта тепловая, он же все интенсивно делал.
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