Кунтц покинул пост тренера Турции после поражения от Японии в товарищеской игре. Команда идет 2-й в отборе на Евро-2024

Теги сборная Турции по футболу отставки Федерация футбола Турции Штефан Кунтц Футбол

Сборная Турции объявила об увольнении главного тренера.

Совет директоров Турецкой футбольной федерации сегодня провел встречу со Штефаном Кунтцем и договорился с ним о расставании.

Немецкий специалист, ранее руководивший молодежной сборной Германии, возглавлял турецкую национальную команду с осени 2021 года.

12 сентября Турция потерпела поражение от Японии (2:4) в товарищеском матче. В квалификации Евро-2024 она набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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9 комментариев

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sundance
Уже второе тренерское харакири с подачи японцев
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Balt39
Ответ sundance
Уже второе тренерское харакири с подачи японцев
Только не могу понять следующего - Неужели все японцев так низко оценивают, что поражение в матче с ними сродни трагедии??? По-моему отличная дисциплинированная команда. Японцы по-другому то и не умеют)
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Южанин78
Турецкое СМИ пишет, что новым тренером будет Монтелло
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Blaumerc
назначайте Терима, уже в который раз. только он способен оживить эту команду.
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Азамат
А Гюнеш все ещё тренирует или Терим
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Огнетушители. Оптом
Тренер Турции🤦🏻‍♂️
Хорошо хоть не Президент мира - пост уже занят.
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Никита Самарин
А ведь он в своё время рассматривался в качестве ГТ в сборную России (после Черчесова).
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Артур Филоненко
Тренер Канады следующий.
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Давид Agabekyan
Ответ Balt39
Только не могу понять следующего - Неужели все японцев так низко оценивают, что поражение в матче с ними сродни трагедии??? По-моему отличная дисциплинированная команда. Японцы по-другому то и не умеют)
Вопросы к Кунцу давно копились. В Армении выиграли, только из-за феерической игры армян в обороне, против Латвии победу на последних секундах вырвали, против Армении в Турции сами на 90 спаслись. Думаю в Турции такими результатами и игрой недовольны
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