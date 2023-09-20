Кунтц покинул пост тренера Турции после поражения от Японии в товарищеской игре. Команда идет 2-й в отборе на Евро-2024
Сборная Турции объявила об увольнении главного тренера.
Совет директоров Турецкой футбольной федерации сегодня провел встречу со Штефаном Кунтцем и договорился с ним о расставании.
Немецкий специалист, ранее руководивший молодежной сборной Германии, возглавлял турецкую национальную команду с осени 2021 года.
12 сентября Турция потерпела поражение от Японии (2:4) в товарищеском матче. В квалификации Евро-2024 она набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
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Хорошо хоть не Президент мира - пост уже занят.