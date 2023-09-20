Кунтц покинул пост тренера Турции после поражения от Японии в товарищеской игре. Команда идет 2-й в отборе на Евро-2024

Сборная Турции объявила об увольнении главного тренера.

Совет директоров Турецкой футбольной федерации сегодня провел встречу со и договорился с ним о расставании.

Немецкий специалист, ранее руководивший молодежной сборной Германии, возглавлял турецкую национальную команду с осени 2021 года.

12 сентября потерпела поражение от Японии (2:4) в товарищеском матче. В квалификации Евро-2024 она набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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