Ситуация вокруг Аарона Рэмсдейла заинтересовала европейские клубы.

Напомним, вратарь « » провел матч против «Эвертона» (1:0) на скамейке запасных, место в воротах впервые в сезоне занял . Главный тренер «канониров» прокомментировал это решение так: «Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью».

Как сообщает Daily Mail, ситуация с Рэмсдейлом уже заинтересовала ряд команд, в том числе «Челси» и «Баварию». Они следят за развитием событий на фоне ощущения, что Райя, вероятно, окончательно вытеснит из состава.

« », подписавший Роберта Санчеса в летнее трансферное окно, заинтересован в дальнейшем укреплении вратарской позиции, а «Бавария» ищет преемника для Мануэля Нойера.

Отмечается, что «Арсенал» вряд ли согласится продать Аарона в зимнее трансферное окно. Есть вероятность, что клуб рассмотрит предложения на сумму свыше 60 миллионов фунтов следующим летом.

Рэмсдейл играет за «Арсенал» с 2021 года. Статистику 25-летнего вратаря можно найти здесь.

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