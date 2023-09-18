«Челси» и «Бавария» следят за ситуацией с Рэмсдейлом. «Арсенал» может рассмотреть предложения на 60+ млн фунтов летом (Daily Mail)
Ситуация вокруг Аарона Рэмсдейла заинтересовала европейские клубы.
Напомним, вратарь «Арсенала» провел матч против «Эвертона» (1:0) на скамейке запасных, место в воротах впервые в сезоне занял Давид Райя. Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал это решение так: «Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью».
Как сообщает Daily Mail, ситуация с Рэмсдейлом уже заинтересовала ряд команд, в том числе «Челси» и «Баварию». Они следят за развитием событий на фоне ощущения, что Райя, вероятно, окончательно вытеснит Рэмсдейла из состава.
«Челси», подписавший Роберта Санчеса в летнее трансферное окно, заинтересован в дальнейшем укреплении вратарской позиции, а «Бавария» ищет преемника для Мануэля Нойера.
Отмечается, что «Арсенал» вряд ли согласится продать Аарона в зимнее трансферное окно. Есть вероятность, что клуб рассмотрит предложения на сумму свыше 60 миллионов фунтов следующим летом.
Рэмсдейл играет за «Арсенал» с 2021 года. Статистику 25-летнего вратаря можно найти здесь.
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Странно вообще что случилось?! Вроде не подводил, отлично играл.
А так по одному матчу рано ещё судить, но то что с Райей в воротах при розыгрыше чувствуется намного больше уверенности это факт
По покупкам успехи тоже есть, но их, к сожалению, сильно меньше. Только энцо, нкунку и Гюсто пока хорошо себя показывают. Остальное либо непонятно, либо мимо.
«Мы хотим иметь по два игрока на каждую позицию. Случившееся с Тимбером (серьезная травма) может случиться с вратарем. Поэтому у нас два великолепных вратаря».
Дальше тренер признался, что давно вынашивает идею вратарских замен по ходу игр (без травм): «Я все еще очень молод как тренер. Только три с половиной года работаю самостоятельно. Конечно, есть вещи, о которых сожалею. За этот период было два матча, когда в промежуток между 60-85 минутами я хотел поменять вратаря, но не сделал этого. Мне банально не хватало смелости.
Я менял вингера или нападающего, выпускал центрального защитника, переходил на пятерку, чтобы удерживать результат. Мы закончили те игры вничью, что меня сильно злило. Такая замена будет странной – и вы точно будете спрашивать тренера, почему он так поступил. Я спрошу: «Почему нет?» Если у вратаря на скамейке есть набор качеств для конкретного сценария, команда оказывается в этом сценарии, а характер матча уже изменился, то нужно действовать»