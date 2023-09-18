«Челси» и «Бавария» следят за ситуацией с Рэмсдейлом. «Арсенал» может рассмотреть предложения на 60+ млн фунтов летом (Daily Mail)

Теги Бавария Челси Микель Артета бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Ситуация вокруг Аарона Рэмсдейла заинтересовала европейские клубы.

Напомним, вратарь «Арсенала» провел матч против «Эвертона» (1:0) на скамейке запасных, место в воротах впервые в сезоне занял Давид Райя. Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал это решение так: «Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью».

Как сообщает Daily Mail, ситуация с Рэмсдейлом уже заинтересовала ряд команд, в том числе «Челси» и «Баварию». Они следят за развитием событий на фоне ощущения, что Райя, вероятно, окончательно вытеснит Рэмсдейла из состава. 

«Челси», подписавший Роберта Санчеса в летнее трансферное окно, заинтересован в дальнейшем укреплении вратарской позиции, а «Бавария» ищет преемника для Мануэля Нойера. 

Отмечается, что «Арсенал» вряд ли согласится продать Аарона в зимнее трансферное окно. Есть вероятность, что клуб рассмотрит предложения на сумму свыше 60 миллионов фунтов следующим летом. 

Рэмсдейл играет за «Арсенал» с 2021 года. Статистику 25-летнего вратаря можно найти здесь

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26 комментариев

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Виталий Ан
Рэмсдейл почувствовал себя лидером? Таких Артета не терпит).
Странно вообще что случилось?! Вроде не подводил, отлично играл.
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SAF22
если Райя вытеснит Аарона, то продажа за 60 миллионов будет выглядеть очень неплохой с учетом цены покупки. Но будет очень жаль терять его, два года назад очень хорошо влился
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Dezex
Про Баварию бред, у Рамсдейла хромает игра ногами, а как раз раньше писали что искали вратаря, который хорошо играет ногами
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Andrey_kst
Для Челси понятное дело цена должна быть значительно выше, цены на рынке позволяют Рамсдейла и дороже продать, учитывая паспорт и возраст
А так по одному матчу рано ещё судить, но то что с Райей в воротах при розыгрыше чувствуется намного больше уверенности это факт
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TalSer
Уже?)После одного матча в запасе?)
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Виталий Ан
Рэмсдейл почувствовал себя лидером? Таких Артета не терпит). Странно вообще что случилось?! Вроде не подводил, отлично играл.
Да обычно играл, ничего супер мега выдающегося не делал. Тащил сложные мячи, без вопросов, но он это ошибками компенсировал. В самых топовых клубах всегда хотят вратарей которые максимально редко ошибаются и забирают все легкие мячи, и принимают максимально много правильных решений. Ремс куражный вратарь, на такого все равно до конца положиться не сможешь. Не монолит типа Алисона, к примеру
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Слутск Халлского
дэйли фэйл в своем репертуаре
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zenitmusic
Круговорот арсенальских вратарей: Чесный, Чех, Мартинес, Лено, Рамсдейл, Райа... Кто из них лучший, а кто худший?
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Виталий Ан
Ответ Профессор из Кобхэма
Кепа на голову сильнее привозного ноунейма Рамсдейла.
По этому Кепу не кто не купил, а за Рэмсдейлом уже следят несколько клубов?
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Джейме Ланнистер
Ответ Артур Ганненко
Ну отлично это перебор, по отраженным ударам он средний по лиге, другое дело, что Райа не особо лучше. Если бы условным Меньяном заменили было бы супер, а так шило на мыло
Не лучше? Райя в топ-3 по севам в прошлом сезоне, а по игре ногой впереди всех
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d3fstqd
Ответ Артур Артур
Справедливости ради, Райя провёл отличный матч( да и прошлый сезон) и в целом выглядит ничем не хуже Рамса, но в то же время и брита жалко
Только вот у Райи 0 опыта в топ клубе. Чуваку 28 лет, из них только 3 в АПЛ.
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Виталий Ан
Ответ Профессор из Кобхэма
Да никто за ним не следит. Это утка обыкновенная. Ни Баварии, ни Челси воротник, который играет ногами как школьник не нужен. Еще и привозной, и далеко не самый сильный на ленточке. Один из самых слабых вратарей АПЛ. По статистике, кстати, тоже. Спихнут в какой-то Шефилд от силы. Сейчас бы Кепу сравнивать с этим дном.
А что Кепа? В чем он лучше? Челси как купил его, так и никому он не нужен был из тренеров. И я никогда не видел его хороших матчей. Не нравится мне Де Хеа но он в разы был лучше. Хотя и этот никому не нужен. Про Рэмсдейла так не могу сказать. Довольно не плохой вратарь. Если брать статистику, то тоже обманчивая вещь. Все удары разные. А если брать в расчет что Арсенал играет в атакующий футбол, то с этого следует сложность отражения гораздо больше. Потому как основные голы приходят с контр атак. В позиционной защите легче отражать.
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deadjoker
Ответ Виталий Ан
Если бы Арсенал был согласен, прям сегодня Кепка прилетела в Лондон. И это был бы первый успех Боули с трансферами.
Ну успехов по продажам уже много. Хаверц, маунт, жорж и куча других ненужных игроков в СА. Единственная глупость с продажами это кепа.
По покупкам успехи тоже есть, но их, к сожалению, сильно меньше. Только энцо, нкунку и Гюсто пока хорошо себя показывают. Остальное либо непонятно, либо мимо.
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Артур Ганненко
Ответ Виталий Ан
Рэмсдейл почувствовал себя лидером? Таких Артета не терпит). Странно вообще что случилось?! Вроде не подводил, отлично играл.
Ну отлично это перебор, по отраженным ударам он средний по лиге, другое дело, что Райа не особо лучше. Если бы условным Меньяном заменили было бы супер, а так шило на мыло
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Сергей MiKi3iP
В памяти всплывают ушедшие из Арсенала Счесны, Фабьянски, Лено которые после ухода чудеса творили и до сих пор показывают хорошую игру. Если Рэймсдела не удержат, будет повтор картинки, он станет лучшим в АПЛ
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Шамиль Зигантдинов
Лукомский уже постил норм перевод этого интервью, и там нет такой риторики типа Рэмсдейл отстой, Артета говорит о своих тактических мыслях:
«Мы хотим иметь по два игрока на каждую позицию. Случившееся с Тимбером (серьезная травма) может случиться с вратарем. Поэтому у нас два великолепных вратаря».

Дальше тренер признался, что давно вынашивает идею вратарских замен по ходу игр (без травм): «Я все еще очень молод как тренер. Только три с половиной года работаю самостоятельно. Конечно, есть вещи, о которых сожалею. За этот период было два матча, когда в промежуток между 60-85 минутами я хотел поменять вратаря, но не сделал этого. Мне банально не хватало смелости.
Я менял вингера или нападающего, выпускал центрального защитника, переходил на пятерку, чтобы удерживать результат. Мы закончили те игры вничью, что меня сильно злило. Такая замена будет странной – и вы точно будете спрашивать тренера, почему он так поступил. Я спрошу: «Почему нет?» Если у вратаря на скамейке есть набор качеств для конкретного сценария, команда оказывается в этом сценарии, а характер матча уже изменился, то нужно действовать»
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Артур Артур
Справедливости ради, Райя провёл отличный матч( да и прошлый сезон) и в целом выглядит ничем не хуже Рамса, но в то же время и брита жалко
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Фанат спорта01
будет неплохо продать за ту сумму за которую взяли Давида Раю.
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