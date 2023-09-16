В рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдет матч «Милан» — «Ньюкасл». Команды сыграют 19 сентября в Милане на поле стадиона «Сан-Сиро». Начало встречи в 19:45 по московскому времени.

В паре нет явного фаворита. «Ньюкасл» более 15 лет не играл в Лиге чемпионов, но за два последние сезона заметно усилился и показывает неплохие результаты в АПЛ. «Милан» в сезоне 2022/2023 дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В предстоящей встрече миланский клуб незначительный фаворит на три очка.

Ранее команды не встречались на международной арене.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: ТМ2,5, ИТМ1,5 «Ньюкасла», ТМ3,5, гол «Милана».

Милан

В последней игре чемпионата Италии «Милан» в гостях разгромно проиграл «Интеру». Поражение со счетом 1:5. Главным героем матча стал Генрих Мхитарян, оформивший дубль и отметившись голевой передачей. Еще «Милан» пропустил от Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу и Давиде Фраттези. Единственный мяч в составе красно-черных на счету Рафаэля Леау.

В рамках Серии А у «Милана» три победы и поражение в четырех турах. В турнирной таблице чемпионата команда на третьем месте с 9 очками. Разница голов в четырех встречах 9:7.

Результаты «Милана» в пяти играх:

Серия А, «Интер» — «Милан» 5:1;

Серия А, «Рома» — «Милан» 1:2;

Серия А, «Милан» — «Торино» 4:1;

Серия А, «Болонья» — «Милан» 0:2;

Товарищеский, «Милан» — «Новара» 4:2.

В 10 официальных матчах у «Милана» 6 побед и 4 поражения. Разница голов 18:14. На домашней арене у команды 6 побед, 3 ничьи и одно поражение. Разница голов 19:7.

Интересные статистические факты по игре «Милана»:

Самый результативный игрок команды в сезоне Оливье Жиру с 4 голами и 2 голевыми передачами, по 2 гола у Рафаэля Леау и Кристиана Пулишича;

«Милан» проиграл «всухую» две последние игры в Лиге чемпионов;

Как минимум один из оппонентов не забивает в 9 из 10 матчах «Милана» в турнире»

«Милан» не играет вничью в 10 матчах;

«Милан» выиграл 6 из 7 официальных игр;

«Милан» пропускает на домашней арене в 4 встречах;

В трех играх дома и 5 из 7 официальных матчах забивают обе команды;

«Милан» не забивает более гола в 10 из 12 домашних матчах в Лиге чемпионов;

«Милан» пропускает в 8 из 10 матчах.

В лазарете команды Исмаэль Беннасер и Пьер Калюлю. Оба пропустили игру с «Интером».

Прогноз на матч Пари НН – Спартак

Ньюкасл

В последнем туре АПЛ «сороки» прервали серию из трех поражения. На домашней арене команда обыграла «Брентфорд» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Каллум Уилсон. 31-летний нападающий реализовал пенальти на 64 минуте.

В рамках АПЛ у «сорок» две домашние победы в первом и пятом туре. Еще три встречи в чемпионате команда проиграла. Два поражения пришлись на гостевые матчи. Разница голов в пяти встречах 8:7. С 6 очками команда на 11 месте в АПЛ.

Результаты «Ньюкасла» в пяти последних встречах:

АПЛ, «Ньюкасл» — «Брентфорд» 1:0;

АПЛ, «Брайтон» — «Ньюкасл» 3:1;

АПЛ, «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 1:2;

АПЛ, «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 1:0;

АПл, «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 5:1.

На официальном уровне у команды три победы, три ничьи и четыре поражения в 10 встречах. Разница голов 15:13. На выезде у «сорок» четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 17:16.

Интересные статические факты по игре «Ньюкасла»:

Самые результативные игроки команды — Каллум Уилсон 3 гола, Александр Исак 2 гола, Энтони Гордо 1+1 и Харви Барнс 1+1;

«Ньюкасл» забивает в 9 из 11 матчах Лиги чемпионов;

«Ньюкасл» пропускает во втором тайме в 4 гостевых встречах;

«Ньюкасл» пропускает в 12 гостевых матчах;

«Ньюкасл» забивает в 4 из 5 играх нового сезона;

«Ньюкасл» забивает в 7 из 9 гостевых встречах.

В лазарете команды Эмиль Крафт и Джо Уиллок. Оба пропустили игру с «Брентфордом».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов Милан — Ньюкасл

В матче не выделили явного фаворита. «Ньюкасл» давно не играл в Лиге чемпионов. «Милану», кроме последнего сезона, особенно нечем похвастаться в турнире. В предстоящей встрече будет много борьбы и вероятно не так много голов.

Коэффициенты на матч «Милан» — «Ньюкасл» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Милана» — 2,53;

Ничья — 3,56;

Победа «Ньюкасла» — 2,81;

ТБ2,5 — 1,74;

ТМ2,5 —2,18;

«Обе забьют — да» — 1,58;

«Обе забьют — нет» — 2,38.

Небольшое преимущество получил миланский клуб. Команда хорошо сыграла в прошлом сезоне и имеет значительно больше опыта выступления в Лиге чемпионов. Также красно-черные сыграют на домашней арене, что является немаловажным фактором в пользу «Милана». Пока «Ньюкасл» проиграл все гостевые матчи в новом сезоне. После разгрома от «Интера» в гостях «Милан» не станет рисковать с первых минут и сыграет от обороны, как обычно и действует, даже в домашних поединках. «Ньюкаслу» будет сложно преодолеть оборонительный редут итальянского клуба. Для ставки на матч можно выбрать ИТМ1,5 «Ньюкасла» с коэффициентом 1,62 по линии букмекерской конторы BetBoom. Только в 3 из 11 матчах Лиги чемпионов «Милан» пропустил больше гола.

Где смотреть матч Милан – Ньюкасл

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥