Бабич набрал 12 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Сочи». Он впервые вышел в старте и принес «Спартаку» победу

Защитник «Спартака» Срджан Бабич стал самым эффективным в команды в 8-м туре РПЛ.

Спартаковец первый раз в чемпионате появился в стартовом составе, забил победный мяч в добавленное время и помог команде сыграть на ноль против « ».

Таким образом, набрал 12 фэнтези-очков: +6 за гол, +4 за сухой матч и +2 за 60+ минут на поле.

Бабич был в составе на 8-й тур у 55 фэнтези-менеджеров, капитаном его не сделал никто.

В следующем туре « » сыграет дома с «Динамо».