Бабич набрал 12 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Сочи». Он впервые вышел в старте и принес «Спартаку» победу

Теги Спартак премьер-лига Россия fantasy Срджан Бабич Сочи Футбол

Защитник «Спартака» Срджан Бабич стал самым эффективным в команды в 8-м туре РПЛ.

Спартаковец первый раз в чемпионате появился в стартовом составе, забил победный мяч в добавленное время и помог команде сыграть на ноль против «Сочи».

Таким образом, Бабич набрал 12 фэнтези-очков: +6 за гол, +4 за сухой матч и +2 за 60+ минут на поле.

Бабич был в составе на 8-й тур у 55 фэнтези-менеджеров, капитаном его не сделал никто.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Динамо».

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