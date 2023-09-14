«Рубин» подписал лучшего бомбардира «Войводины» Чумича. Контракт с форвардом – на 4 года

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Сербия Войводина трансферы Никола Чумич Футбол

Лучший бомбардир «Войводины» Никола Чумич присоединился к «Рубину».

24-летний футболист заключил с казанским клубом контракт, рассчитанный на 4 года. Он будет выступать под 24-м номером.

В прошлом сезоне Чумич отметился 8 голами за 19 игр в чемпионате Сербии и стал в своей команде самым результативным игроком. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

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4 комментария

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Slavnov
Дрезгич топ,почти 2 метра парень,при этом пас есть,скорость,странно что в рфпл приехал,железно мог бы уехать в испанию или германию,не в топы конечно,но середняки легко и играл бы там в основе
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Станислав Захаров
Один из самых ярких игроков прошлого сезона в Сербии. Новый Хвича?!
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[ADO]
Молодцы рубиновые! Хорошего парня выхватили. Пока наши клоуны с бразильским защем возились, который в итоге и медосмотр не прошел, люди купили потенциальную звезду с хорошей статой и перспективой
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Dmitry Orlov
А Чукчич в Чумич ждёт рассветыч...
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