«Рубин» подписал лучшего бомбардира «Войводины» Чумича. Контракт с форвардом – на 4 года

Лучший бомбардир «Войводины» Никола Чумич присоединился к «Рубину».

24-летний футболист заключил с казанским клубом контракт, рассчитанный на 4 года. Он будет выступать под 24-м номером.

В прошлом сезоне отметился 8 голами за 19 игр в чемпионате Сербии и стал в своей команде самым результативным игроком. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

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