«Рубин» заключил с вратарем Шамовым контракт до конца сезона

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Егор Шамов Футбол

Егор Шамов продолжит карьеру в «Рубине» .

Казанский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним вратарем. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Шамов выступал за тульский «Арсенал» и провел в его составе 12 матчей. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

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