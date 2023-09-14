«Рубин» заключил с вратарем Шамовым контракт до конца сезона

Егор Шамов продолжит карьеру в «Рубине» .

Казанский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним вратарем. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне выступал за тульский «Арсенал» и провел в его составе 12 матчей. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

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