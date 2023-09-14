«Рубин» бесплатно подписал экс-хавбека «Сарагосы» Ваду. Контракт – на 2 года

Теги Рубин премьер-лига Россия Сарагоса трансферы Д2 Испания Валентин Вада Футбол

Полузащитник Валентин Вада перешел в «Рубин».

Казанский клуб объявил о подписании 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на два сезона. 

Последним клубом аргентинского хавбека была «Сарагоса». В Сегунде-2022/23 Вада провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: https://www.rubin-kazan.ru/

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6 комментариев

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Roman Araslanov
Теперь российским спортсменам вернут флаг?)
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Dizzod
это тот самый Вада который за допинг отстраняет?
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KiNG_K
итальянцы предлагали ему зп 220к, крылья 500к, но потом отказались, а рубин решил 800к предложить, и анонсировали в стиле, что увели у крыльев 🤡
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snowie
Ответ KiNG_K
итальянцы предлагали ему зп 220к, крылья 500к, но потом отказались, а рубин решил 800к предложить, и анонсировали в стиле, что увели у крыльев 🤡
забыл написать что крылья ему еще 15 к рублей на жилье предлагали 😂🤡
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