«Рубин» бесплатно подписал экс-хавбека «Сарагосы» Ваду. Контракт – на 2 года

Полузащитник Валентин Вада перешел в «Рубин».

Казанский клуб объявил о подписании 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на два сезона.

Последним клубом аргентинского хавбека была « ». В Сегунде-2022/23 провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: https://www.rubin-kazan.ru/

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