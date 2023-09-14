«Ман Сити» и Уокер продлили контракт до 2026 года

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити».

Английский клуб объявил о продлении соглашения с 33-летним защитником. Оно будет действовать до 2026 года. 

Уокер присоединился к «Сити» в 2017 году. С тех пор он провел 260 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 6 голами и 18 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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22 комментария

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Чёрный тюльпан
Ответ sirik
из типичного заща (даже не латераля!) его пеп конвертнул в такого топаря
Ну как бы Уокер и в Сити приходил сильнейшим ПЗ как страны, так и чемпионата. В качестве прибавил при Гвардиоле, но нельзя сказать, что взяли какого-то молодого и сырого игрока, которого прокачали. Это был уже готовый игрок для любого клуба на топовом уровне.
+34
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+33
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Зелёный гопник
Крутой Уокер 😎
+25
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Karina_chka
Отлично!
+8
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Никита Алексеев
Уокре по прежнему топ, и будет таким еще сезона 2 точно
+7
0
+7
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trav
2009 год, финал юношеского Евро в Донецке.
Я был на финале где Англия проиграла. И тогда сидя на стадионе я думал кто будет звездой из этих 18 летних пацанов.
Ленсбери был очень крут. Очень. Работа с мячом , техника. Гослинг из моего любимого Эвертона был хорош. Но в защите буром останавливал всех молодой пацан Уокер - я тогда его запомнил. И сколько лет прошло, на высшем уровне из той команды никто уже не играет, а Уокер так и прёт буром напролом.
Пысы: один игрок из того матча на слуху еще. Серега Кривцов сейчас в Интер Майами после 10 лет в Шахтёре играет )))
Пысы2: еще Трипьер в Ньюкасле! Тоже правый защ)
+5
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+5
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Мертвый
ролик такой крутой сняли для него

https://vk.com/video-19125175_456244377?list=c97c76eaa22170dd64
+4
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Vikeif
Плюсом за него заплатили больше 60 млн, а по тем временам это как сейчас за 90
52,7 млн евро, давно стали больше 60?)
+2
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Иван Иванов
Ну раз уж продлили Уокера, то его нужно беречь до плей-офф Лиги Чемпионов против бегунков - Мбаппе и Винисиуса. Если сможет их закрывать снова, то считай оправдал новый контракт. Для остальных случаев хватит и остальных защитников.
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Last avenger
вовремя ливнул от Леви
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sirik
из типичного заща (даже не латераля!) его пеп конвертнул в такого топаря
+5
-4
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Антибаварский Вокер
+3
-2
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Виталий Ан
Отлично. А то напугали Пол с Бернарду. Адекватной замены нет им пока.
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Bogdan Fedyuk
Уйдёт из клуба ЛЕГЕНДОЙ
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Rus Donskoy
так себе
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Исмаилгаджи Хачалов
Зверь
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serginn
Беги, Кайл, беги! Но не из Сити)
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zzzeeerrrooo
В этой схеме Кайл может спокойно годика 2 отыграть
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ramzan-ansar@mail.ru
Хорошо сезон начал.
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f0mk4
Отличная новость, нельзя было его, как и Гюндо отпускать этим летом
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Ильдар Ахмеджанов
ВоттакУокер
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