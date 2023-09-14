«Ман Сити» и Уокер продлили контракт до 2026 года
Кайл Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити».
Английский клуб объявил о продлении соглашения с 33-летним защитником. Оно будет действовать до 2026 года.
Уокер присоединился к «Сити» в 2017 году. С тех пор он провел 260 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 6 голами и 18 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Я был на финале где Англия проиграла. И тогда сидя на стадионе я думал кто будет звездой из этих 18 летних пацанов.
Ленсбери был очень крут. Очень. Работа с мячом , техника. Гослинг из моего любимого Эвертона был хорош. Но в защите буром останавливал всех молодой пацан Уокер - я тогда его запомнил. И сколько лет прошло, на высшем уровне из той команды никто уже не играет, а Уокер так и прёт буром напролом.
Пысы: один игрок из того матча на слуху еще. Серега Кривцов сейчас в Интер Майами после 10 лет в Шахтёре играет )))
Пысы2: еще Трипьер в Ньюкасле! Тоже правый защ)
https://vk.com/video-19125175_456244377?list=c97c76eaa22170dd64