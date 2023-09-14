«Ман Сити» и Уокер продлили контракт до 2026 года

Кайл Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити».

Английский клуб объявил о продлении соглашения с 33-летним защитником. Оно будет действовать до 2026 года.

присоединился к « » в 2017 году. С тех пор он провел 260 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 6 голами и 18 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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