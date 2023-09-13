39-летний Ханданович завершит карьеру и получит должность в «Интере». Словенец играл в клубе 11 лет

Теги Интер серия А Италия Самир Ханданович Футбол

Самир Ханданович завершит карьеру в 39 лет.

Как сообщает Джанлуки Ди Марцио, экс-вратарь займет должность в «Интере».

Ханданович выступал за «Интер» с 2012 года. Словенец провел за «нерадзурри» 455 матчей и делит по этому показателю десятое место с Иваном Кордобой.

В составе «Интера» у Хандановича 166 сухих матчей и рекордные для Серии А 32 отраженных пенальти.

С клубом он выиграл 5 трофеев: один титул чемпиона Италии, два Кубка и два Суперкубка страны.

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5 комментариев

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Gadzhiev JR
Легенда
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Майкл Кирк Дуглас
Ответ Олег Ринкевич
по сути только по Интеру и известен, так что логично получить там должность
в Удинезе уже был очень известным игроком
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Трент Резнор
Спасибо, Легенда. Удачи.
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Бене Гессерит
М-да, кумовство во всей красе.
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