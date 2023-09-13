«Ростов» арендовал у «Зенита» 18-летнего защитника Кирша с правом выкупа

«Ростов» арендовал у «Зенита» защитника Илью Кирша.

Как отмечает петербургский клуб, у «Ростова» будет право выкупа 18-летнего воспитанника «Зенита».

В сезоне-2023/24 Кирш провел 3 матча за « » во Второй лиге Б. Защитник также вышел в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч против «Сепахана» 7 сентября (4:1).

Подробная статистика 18-летнего воспитанника « » доступна здесь.

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