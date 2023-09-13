«Ростов» арендовал у «Зенита» 18-летнего защитника Кирша с правом выкупа

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия трансферы Илья Кирш Футбол

«Ростов» арендовал у «Зенита» защитника Илью Кирша.

Как отмечает петербургский клуб, у «Ростова» будет право выкупа 18-летнего воспитанника «Зенита».

В сезоне-2023/24 Кирш провел 3 матча за «Зенит-2» во Второй лиге Б. Защитник также вышел в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч против «Сепахана» 7 сентября (4:1).

Подробная статистика 18-летнего воспитанника «Зенита» доступна здесь.

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11 комментариев

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Дмитрий9779
Илье удачи!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Баян! 🤣
Это про кого? 😂Привет!
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Саша Котляров
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Посмотрим, посмотрим . А пока "Добро пожаловать!".
Ну да посмотрим как он играть будет
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Алексеич (Ростов-Дон)
Посмотрим, посмотрим . А пока "Добро пожаловать!".
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Добро пожаловать !
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Хочу напомнить условия аренды. Если СМИ не врут. Аренда с правом выкупа за 0,5млн . И есть право обратного выкупа Зенитом. Через год за 1млн , через 2 за 2 млн. Динамо тоже хотело игрока, но не устроил пункт обратного выкупа.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Посмотрим, посмотрим . А пока "Добро пожаловать!".
Баян! 🤣
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это про кого? 😂Привет!
Блин. Про меня. В приложении Ростов я первый. Наверное, настройки там не сделал. 😁 Привет, Валера!
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Max Silitsky
традиционно отдаём своих воспитанников на "прокачку".
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Egor Aleksandrovich
Криша
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stason79
Кирш Роландо
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