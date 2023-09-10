«Ростов» арендует у «Зенита» 18-летнего защитника Кирша до конца сезона

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Вторая лига Б Зенит-2 Чемпионат.com Илья Кирш Футбол

Защитник «Зенита» Илья Кирш близок к переходу в «Ростов».

По информации «Чемпионата», «Ростов» арендует Кирша у «Зенита» до конца сезона.

В сезоне-2023/24 Кирш провел 3 матча за «Зенит-2» во Второй лиге Б. Защитник также вышел в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч против «Сепахана» 7 сентября (4:1).

Подробная статистика 18-летнего воспитанника «Зенита» доступна здесь.

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28 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Нужно экспертное мнение, является ли Ростов фармом Зенита?
+28
-1
+27
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Игорь Новиков
Криш в «Ростове». Неплохо)
+33
-6
+27
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Удар Кержакова
Ростов постоянно молодых зенитовцев полписывает.
+23
0
+23
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ТрактоПоктер
Ответ Удар Кержакова
Ростов постоянно молодых зенитовцев полписывает.
Ну просто мы фарм Ростова)
+20
0
+20
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KKA
Сколько фармов то у Зенита ?) сбился со счёта)
+15
0
+15
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KKA
Ответ Фёдор Кузнецов
Нужно экспертное мнение, является ли Ростов фармом Зенита?
Лига Фармов Зенита ) ЛФЗ)
+12
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Арслан Устарханов
Показалось Криш в Ростове (
+13
-2
+11
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SMART789
Ответ Удар Кержакова
Ростов постоянно молодых зенитовцев полписывает.
обычно так и бывает когда "У Зенита нет воспитанников"
+11
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+11
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Дмитрий9779
Желаю Илье проявить себя в Ростове и после аренды возвращения в основу Зенита.
+7
0
+7
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BaltikaSPb
Ростов - "Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем." (с)
+7
-1
+6
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panteleev.dal
Ответ Удар Кержакова
Ростов постоянно молодых зенитовцев полписывает.
Почему интересно их не называют фарм клубом Зенита?))
+6
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Архитектор Мендисабаль
В игре с Сепаханом, в которой он провёл на поле времени больше всех, был хорош. Цепкий, смело идущий в обыгрыш, с длинным точным пасом вперёд, в игре головой неплох. Удачи парню, окрепнуть, вернуться домой, стать игроком обоймы родного клуба!
+4
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+4
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mr.racoon
в матче с сепаханом произвел приятное впечатление, будем надеяться что вырастит добротный защитник
+4
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Forte Live
Если не ошибаюсь, в ростовской молодёжке есть Артур Максецов. Жаль парню не дают шанс. А ведь он тоже в СДЮСШОР Зенит начинал 😁
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nikitosdaipoltos
Ответ Игорь Новиков
Криш в «Ростове». Неплохо)
"Ну а его мы знаем. Человек, играющий за Ростов" - Роман Трушечкин
+4
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Муслим Курбанов
жаль не Криш...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Муслим Курбанов
жаль не Криш...
Даже форму не пришлось бы менять.
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nikolaich
Ответ KKA
Сколько фармов то у Зенита ?) сбился со счёта)
Все 15 и даже больше...
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Данко Лазович
Осипенко возможно надолго вылетел.
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Катя_СПб
Ответ BaltikaSPb
Ростов - "Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем." (с)
А если не подойдет отдадут в Спартак.
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Babyboy
Ответ nikitosdaipoltos
"Ну а его мы знаем. Человек, играющий за Ростов" - Роман Трушечкин
https://vk.com/video106214260_162416637
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Кочевник56
Криш....., а говорят в Ростове денех нет
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Данко Лазович
Осипенко возможно надолго вылетел.
Осипенко уже приступил к тренировкам.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ BaltikaSPb
Ростов - "Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем." (с)
А можешь поподробнее? Начни с Чистякова. Если не сложно, конечно.
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Omega-3
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А можешь поподробнее? Начни с Чистякова. Если не сложно, конечно.
Ну что ж ты классику столичного идиотизма не знаешь... Из Заремы цитата, из недавнего.
ЗЫ. За Кирша рад, получил шанс заиграть на высоком уровне.
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