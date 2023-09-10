«Ростов» арендует у «Зенита» 18-летнего защитника Кирша до конца сезона

Защитник «Зенита» Илья Кирш близок к переходу в «Ростов».

По информации «Чемпионата», « » арендует у «Зенита» до конца сезона.

В сезоне-2023/24 Кирш провел 3 матча за « » во Второй лиге Б. Защитник также вышел в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч против «Сепахана» 7 сентября (4:1).

Подробная статистика 18-летнего воспитанника « » доступна здесь.

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