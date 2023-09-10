«Ростов» арендует у «Зенита» 18-летнего защитника Кирша до конца сезона
Защитник «Зенита» Илья Кирш близок к переходу в «Ростов».
По информации «Чемпионата», «Ростов» арендует Кирша у «Зенита» до конца сезона.
В сезоне-2023/24 Кирш провел 3 матча за «Зенит-2» во Второй лиге Б. Защитник также вышел в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч против «Сепахана» 7 сентября (4:1).
Подробная статистика 18-летнего воспитанника «Зенита» доступна здесь.
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ЗЫ. За Кирша рад, получил шанс заиграть на высоком уровне.