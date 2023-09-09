13 сентября, в среду, сборная Перу на своем поле примет Бразилию в матче 2-го тура квалификации чемпионата мира. Встреча пройдет в столице страны Лиме на Национальном стадионе и начнется 05:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТБ 2,5.

Перу

В Южной Америке стартовала квалификация чемпионата мира 2026 года. Теперь от континента на мировое первенство напрямую попадают шесть команд, а седьмая будет играть в стыковых матчах с представителем другой части света.

Перуанцы пропустили последний мундиаль в Катаре, проиграв в стыках австралийцам. Наверняка в новом цикле команда этой страны захочет попасть на ЧМ напрямую, и все шансы для этого есть.

Отборочный раунд сборная Перу начала гостевым матчем с Парагваем. Встреча завершилась нулевой ничьей, и это надо признать хорошим результатом для команды Рикардо Гареки. Парагвай был фаворитом встречи, а перуанцы к тому же весь второй тайм играли в меньшинстве после двух желтых карточек игрока «Бока Хуниорс» Луиса Адвинкулы.

Сборная Перу прямо сейчас — команда без ярких звезд. Большинство футболистов выступают у себя на родине и в МЛС. В Европе играет считанное количество футболистов — Ренато Тапия из «Сельты», Александер Кальенс из «Жироны»и Маркос Лопес из «Фейеноорда».

Прогноз на матч Боливия – Аргентина

Бразилия

Пятикратные чемпионы мира начали отбор домашней победой над Боливией — 5:1.

Матч получился историческим: Неймар забил два гола и стал лучшим бомбардиром в истории сборной страны, обогнав самого Пеле. До игры у обоих было по 77 точных удара, и теперь игрок «Аль-Хилаля» единолично вышел на первое место.

При этом встреча началась для бразильца с неприятного момента: на 17-й минуте экс-игрок ПСЖ не реализовал пенальти, пробив очень слабо и по центру, — для вратаря Боливии не составило труда забрать мяч в руки.

Однако во втором тайме Неймар оформил дубль и надолго вписал свое имя в историю сборной.

Три остальных гола в матче с боливийцами забили Рафинья и оформивший дубль Родриго.

Сборная Бразилии продлила свою беспроигрышную серию в отборочных матчах чемпионата мира — теперь их 35. Это третий результат в истории футбола: на один матч больше у немцев, а рекорд принадлежит Испании, у которых 66 игр подряд без поражений.

С составом у Бразилии проблем нет. Единственная потеря — игрок «Манчестер Юнайтед» Антони, которого отстранили от сборной из-за обвинений в физическом насилии в адрес нескольких девушек.

Вместо него был вызван Жезус из лондонского «Арсенала».

Перу — Бразилия: прогноз на матч

Букмекерская компания Betboom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа гостей оценивается в 1.36, ничья — в 5.15, а успех хозяев поля — 9.1.

Практически нет сомнений, что звездная сборная Бразилии наберет три очка. Так что можно взять их чистую победу.

Также хорошим вариантом выглядит ставка на ТБ 2,5 за 1.78.

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