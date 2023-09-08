Хавертц о сборной Германии на ЧМ: «Нам не хватало поддержки болельщиков. Даже во время кризиса нужна опора, чтобы выйти из него»

Теги Сборная Германии по футболу Арсенал болельщики ЧМ-2022 Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц отметил слабую поддержку фанатов сборной Германии на ЧМ-2022.

В недавно вышедшем в эфир документальном фильме Amazon о провале Германии на чемпионате мира тренер сборной Ханси Флик отметил низкий интерес болельщиков к турниру и национальной команде.

«Для нас, футболистов, фанаты очень важны, потому что они придают нам силы. Когда видишь болельщиков и поддержку, которую они оказывали в других странах, нам этого немного не хватает.

Даже во время кризиса футболистам нужна поддержка и опора, чтобы выйти из него. Другого пути нет», – сказал хавбек «Арсенала» и сборной Германии.

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5 комментариев

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wshnmn
Ну как же, всё ЛГБТ сообщество топило за вас ))
+3
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+3
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blаncо
Это потому что вы рот одной рукой закрывали. Если бы двумя - эффект был бы сильнее.
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ТТД Бубнова
Ответ wshnmn
Ну как же, всё ЛГБТ сообщество топило за вас ))
Какие болельщики, такая и игра )
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0
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