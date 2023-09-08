Хавертц о сборной Германии на ЧМ: «Нам не хватало поддержки болельщиков. Даже во время кризиса нужна опора, чтобы выйти из него»

Кай Хавертц отметил слабую поддержку фанатов сборной Германии на ЧМ-2022.

В недавно вышедшем в эфир документальном фильме Amazon о провале Германии на чемпионате мира тренер сборной Ханси Флик отметил низкий интерес болельщиков к турниру и национальной команде.

«Для нас, футболистов, фанаты очень важны, потому что они придают нам силы. Когда видишь болельщиков и поддержку, которую они оказывали в других странах, нам этого немного не хватает.

Даже во время кризиса футболистам нужна поддержка и опора, чтобы выйти из него. Другого пути нет», – сказал хавбек «Арсенала» и сборной Германии.

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