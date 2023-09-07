Ван де Бек интересен «Галатасараю» и «Фенербахче». «МЮ» готов рассмотреть любое предложение

Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции.

По информации ESPN, ван де Бек интересен « » и «Галатасараю». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мэйсона Маунта и Софьяна Амрабата.

Сообщается, что «МЮ» готов рассмотреть любое предложение по ван де .

У « » есть время до 15 сентября, чтобы согласовать сделку – до закрытия трансферного окна в Турции.

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