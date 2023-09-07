Ван де Бек интересен «Галатасараю» и «Фенербахче». «МЮ» готов рассмотреть любое предложение
Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции.
По информации ESPN, ван де Бек интересен «Фенербахче» и «Галатасараю». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мэйсона Маунта и Софьяна Амрабата.
Сообщается, что «МЮ» готов рассмотреть любое предложение по ван де Беку.
У «Манчестер Юнайтед» есть время до 15 сентября, чтобы согласовать сделку – до закрытия трансферного окна в Турции.
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