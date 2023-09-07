Ван де Бек интересен «Галатасараю» и «Фенербахче». «МЮ» готов рассмотреть любое предложение

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Футбол

Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции.

По информации ESPN, ван де Бек интересен «Фенербахче» и «Галатасараю». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мэйсона Маунта и Софьяна Амрабата.

Сообщается, что «МЮ» готов рассмотреть любое предложение по ван де Беку.

У «Манчестер Юнайтед» есть время до 15 сентября, чтобы согласовать сделку – до закрытия трансферного окна в Турции.

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13 комментариев

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Obdob
странно, что Донни не заиграл даже у "своего" тренера
+9
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Cristiano Ronaldo
Хоть куда-нибудь надо сплавить это полено, итак нелеквида выше крыши, ещё и спиннер скоро отклеится.
+7
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+7
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Ебздрогыч
«МЮ» готов рассмотреть любое предложение пока девушка/жена Ван де Бека не заявила о насилии со стороны игрока
+3
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Le Tallec
Жалко этого добряка
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Begench Berdimuradov
Представьте:
Переходить в ГалатаСарай и забьёт победный гол матч против МЮ ЛЧ
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окечуква
Все-таки он изначально, как мне кажется, был переоценен, еще в том Аяксе ЭТХа. Игрок типа Гросскройца.
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Николай Довыденко
Одно из немногих правильное решение ..
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Stretford End
жаль что карьера его так сложилась
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Karl0709
Вот будет смешно если Галатасарай с Ван де Беком пройдёт дальше в 1/8 , а МЮ в ЛЕ )))
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rigobersong
Ответ Obdob
странно, что Донни не заиграл даже у "своего" тренера
Его брали до 7хага, а 7хаг ставит в состав тех, на чьих трансферах успел получить откат:))
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Николай Довыденко
Ответ Obdob
странно, что Донни не заиграл даже у "своего" тренера
тоже показалось подозрительным, хотя и логичным ..
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Диер Ташкент
Ответ rigobersong
Его брали до 7хага, а 7хаг ставит в состав тех, на чьих трансферах успел получить откат:))
🤣 клиника
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Stretford End
Ответ Ебздрогыч
«МЮ» готов рассмотреть любое предложение пока девушка/жена Ван де Бека не заявила о насилии со стороны игрока
его девушка вроде дочь Дениса Беркампа
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