«Бывало ощущение, что «Реалу» благоволят больше, чем «Барселоне». Но это не доказать». Куман после слов ван Гала о спланированном чемпионстве Аргентины
Роналд Куман вспомнил отношение к «Барселоне» с «Реалу» после слов Луи ван Гала.
Ранее бывший главный тренер сборной Нидерландов заявил, что победа Аргентины на ЧМ-2022 могла быть спланирована. Нынешний главный тренер отреагировал на комментарии коллеги.
«Я бы такого не сказал, но нужно уважать любое мнение.
В Испании у меня были моменты, когда было ощущение, будто «Реалу» благоволят больше, чем «Барселоне», но доказать это невозможно, поэтому лучше об этом не говорить», – отметил Куман.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
С другой стороны, судьи в Испании невероятные клоуны, как и в Италии. И тут дело не в благосклонности, а в общей некомпетентности арбитров, по крайне мере, в этих двух лигах.
Это было оч позорно.
Что касается Реала, за 200 лет не было ни одного спорного решения судей именно против Реала, но удивительное совпадение, что против соперников всегда якобы "ошибаются". Тут всё просто и очевидно, почти в каждом матче плей-офф ЛЧ решающие голы забивались с метровых офсайдов, и это не за последние десять лет, даже в финале ЛЧ 90-х Миятович так приносил победу, это ДНК Реала.