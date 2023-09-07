«Бывало ощущение, что «Реалу» благоволят больше, чем «Барселоне». Но это не доказать». Куман после слов ван Гала о спланированном чемпионстве Аргентины

Роналд Куман вспомнил отношение к «Барселоне» с «Реалу» после слов Луи ван Гала.

Ранее бывший главный тренер сборной Нидерландов заявил, что победа на ЧМ-2022 могла быть спланирована. Нынешний главный тренер отреагировал на комментарии коллеги.

«Я бы такого не сказал, но нужно уважать любое мнение.

В Испании у меня были моменты, когда было ощущение, будто « » благоволят больше, чем «Барселоне», но доказать это невозможно, поэтому лучше об этом не говорить», – отметил .

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