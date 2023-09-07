«Бывало ощущение, что «Реалу» благоволят больше, чем «Барселоне». Но это не доказать». Куман после слов ван Гала о спланированном чемпионстве Аргентины

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Роналд Куман Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Футбол

Роналд Куман вспомнил отношение к «Барселоне» с «Реалу» после слов Луи ван Гала.

Ранее бывший главный тренер сборной Нидерландов заявил, что победа Аргентины на ЧМ-2022 могла быть спланирована. Нынешний главный тренер отреагировал на комментарии коллеги.

«Я бы такого не сказал, но нужно уважать любое мнение.

В Испании у меня были моменты, когда было ощущение, будто «Реалу» благоволят больше, чем «Барселоне», но доказать это невозможно, поэтому лучше об этом не говорить», – отметил Куман.

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37 комментариев

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фк кабинет
Негрейра подтвердит)
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Фран
Когда Куман возглавлял Барсу, было ощущение, что у Барселоны нет игры и тренера. Я думаю там фаны Барсы поседели за время его руководства командой.
С другой стороны, судьи в Испании невероятные клоуны, как и в Италии. И тут дело не в благосклонности, а в общей некомпетентности арбитров, по крайне мере, в этих двух лигах.
+13
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TheItalian204
Физрук ищет отмазки
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Wellerman
У нидерландцев коллективный съезд кукушки, что ли? Или Ван Гал с Куманом амстердамских печенюшек скушали?
+8
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Eden Hazard
Ответ Tyrone Woodley
Покажите хоть 1 явный косяк в класико в пользу Реала, только не говорите о Франко и т.д
не-не, лучше пусть о Франко. В ВК видео диалог, где начали тему Франко педалить. На что чувак спросил "а кто такой Франко вообще?" Как несложно догадаться, ответа не было))) Школота из Барсы только слово Франко запомнила😁😁😁
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Tyrone Woodley
Ответ Eden Hazard
не-не, лучше пусть о Франко. В ВК видео диалог, где начали тему Франко педалить. На что чувак спросил "а кто такой Франко вообще?" Как несложно догадаться, ответа не было))) Школота из Барсы только слово Франко запомнила😁😁😁
Оказывается Франко боялись все кроме Испанцев 😂 Ла Лигу Реал тогда почти не выигрывал, но в Европе доминировал)
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Crosby84
Видели его потуги в качестве тренера Барселоны.
Это было оч позорно.
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wodziegg
Естественно сРеалу благоволят больше, только слепой этого не видит
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AnMe
Как же надоели эти нытики. Взрослые люди, а ощущение, то школота со спортс.
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Tyrone Woodley
Ответ Экспертное мнение
Голландцам подарили левый штрафной на 90+9 минуте. Франция била 2 пенальти против Аргентины. Плюс Франция на последних трёх своих финалах ЧМ пробила 4 пенальти, очень подозрительно, но все молчат) Что касается Реала, за 200 лет не было ни одного спорного решения судей именно против Реала, но удивительное совпадение, что против соперников всегда якобы "ошибаются". Тут всё просто и очевидно, почти в каждом матче плей-офф ЛЧ решающие голы забивались с метровых офсайдов, и это не за последние десять лет, даже в финале ЛЧ 90-х Миятович так приносил победу, это ДНК Реала.
https://youtu.be/LVg3mJexhxo?feature=shared например
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Экспертное мнение
Голландцам подарили левый штрафной на 90+9 минуте. Франция била 2 пенальти против Аргентины. Плюс Франция на последних трёх своих финалах ЧМ пробила 4 пенальти, очень подозрительно, но все молчат)

Что касается Реала, за 200 лет не было ни одного спорного решения судей именно против Реала, но удивительное совпадение, что против соперников всегда якобы "ошибаются". Тут всё просто и очевидно, почти в каждом матче плей-офф ЛЧ решающие голы забивались с метровых офсайдов, и это не за последние десять лет, даже в финале ЛЧ 90-х Миятович так приносил победу, это ДНК Реала.
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Артём Поддубный
Ответ Экспертное мнение
Это для отвода глаз, наверно там уже счет был типичные 5-0. Когда Реалу ничего не светит в матчах или когда играются никому ненужные матчи с середняками в законченном турнире - тут судейки якобы делают вид, что они против Реала, чтобы отвести подозрения. Но в важных и ключевых матчах такого не произойдет, особенно в плей-офф ЛЧ 0 "ошибок" против Реала тому свидетельство.
Дибилизм зашкаливает.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Wellerman
У нидерландцев коллективный съезд кукушки, что ли? Или Ван Гал с Куманом амстердамских печенюшек скушали?
Кексов с чаем схрумкали, вот и раскумарило мужичков🤓
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Барберис
Да. Враги это немного пышно, но в разные времена, я помню просто, Минотти, Грондона, Диас, Билардо, Базиле, Карлос Бианки, Марадона сильно критиковали ФИФА. Болельщики со стажем помнят, думаю. Друзьями АФА и ФИФА точно не были. Помните, в 2006 году Маоадону не выпустили из отеля, он должен был посетить матч плей-офф, с Германией? ФИФА молчала в тряпку. Был спор по поводу времени проведения чемпионата мира 2002, все мы помним 1994 год, когда ФИФА обнародовал допинг Марадоны аккурат перед матчем с Румынией, а ведь результат пробы был у них за три месяца! Нет, друзьми не были. А помните голосование ФИФА? Народ выбрал Марадону. ФИФА призадумался, и волевым решением выбрал Пеле, функционеры выбрали. Это было нечестно, но было же. Помню тогда иронию на лице Вальдано, он назвал это "консенсусом между простыми болельщиками и ФИФА, котрые видят футбол по разному". ФИФА не помощник Аргентине точно.
как вы объясните тогда пенальти в пользу Аргентины почти в каждом матче на ЧМ
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шамиль аланов
Ответ Барберис
Спланированное чемпионство Аргентины. Сколько лет живу, и столько же времени Аргентинская федерация и ФИФА враги. Чемпионат мира турнир ФИФА. Кто и как спланировал? Штрилиц?
Интересно,а сам ФИФА и Аргентинская федерация знают,что они враги?
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Тигран Мкртчян
За что уважать мнение маразматика ван гала... Пожалеть только можно, что кукуха поехала у него однозначно..
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Ola BP
Ответ Фран
Когда Куман возглавлял Барсу, было ощущение, что у Барселоны нет игры и тренера. Я думаю там фаны Барсы поседели за время его руководства командой. С другой стороны, судьи в Испании невероятные клоуны, как и в Италии. И тут дело не в благосклонности, а в общей некомпетентности арбитров, по крайне мере, в этих двух лигах.
Причём мне нравился Эвертон Кумана. Я думал, что и в Барсе будет мощно. Но там чёт скандал на скандале. Мужичок самоутверждаться пытался, а не игру строить.
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Фран
Ответ Ola BP
Причём мне нравился Эвертон Кумана. Я думал, что и в Барсе будет мощно. Но там чёт скандал на скандале. Мужичок самоутверждаться пытался, а не игру строить.
Да Куман сам по себе тренер может и неплохой, и с Оранье он достаточно неплохо работал перед Барсой, и в целом добротным среднем тренером стал, но в Барсе провалился прямо в пропасть. Несмотря на то, что как игрок он легенда Барсы.
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Барберис
Ответ шамиль аланов
Интересно,а сам ФИФА и Аргентинская федерация знают,что они враги?
Вы наверное молоды очень.
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Экспертное мнение
Ответ Tyrone Woodley
https://youtu.be/yinbJcPoMj8?feature=shared ну посмотри тогда это
Так это обычная борьба после углового, которых полно в каждом матче. Принеси мне голы против Реала из явных офсайдов? Или например, отмененные чистые голы, как у Барселоны в решающем матче Ла Лиги 2014, или как против Бетиса в самом разгаре чемпионской гонки? Речь о грубых и явных ошибках.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Экспертное мнение
Голландцам подарили левый штрафной на 90+9 минуте. Франция била 2 пенальти против Аргентины. Плюс Франция на последних трёх своих финалах ЧМ пробила 4 пенальти, очень подозрительно, но все молчат) Что касается Реала, за 200 лет не было ни одного спорного решения судей именно против Реала, но удивительное совпадение, что против соперников всегда якобы "ошибаются". Тут всё просто и очевидно, почти в каждом матче плей-офф ЛЧ решающие голы забивались с метровых офсайдов, и это не за последние десять лет, даже в финале ЛЧ 90-х Миятович так приносил победу, это ДНК Реала.
а почему не пишите про пенальти в пользу Аргентины в каждом матче на ЧМ
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Breaking news today
Ответ Scary/Clown
Реалу всегда помогали,поэтому у него и титулов больше чем у Барселоны,хотя все наоборот быть должно так как Барса главный клуб Испании исторически.
Главный клуб исторически по нитию и жалобам на судей, газон, солнце светящее в глаза и т.д. в этом барса точно главная. Хотя насрать и на вас и на реал.
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majestic1980
Судя по цепочке из голландцев следующим должен в подобном духе высказаться Промес
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