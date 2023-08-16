В Москве появились улицы Братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова, Николая Озерова
В Москве назвали улицы в честь футболистов, тренеров и руководителей «Спартака».
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин»
Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и спортивных руководителей:
▫️ ул. Братьев Старостиных,
▫️ ул. Константина Бескова,
▫️ ул. Федора Черенкова,
▫️ ул. Николая Озерова.
В районе Тушинского аэрополя все названия связаны с тематикой полетов:
▫️ ул. Спортивной Авиации,
▫️ ул. Виражная,
▫️ ул. Аэроклубная,
▫️ ул. Пилотажная,
▫️ Небесный бульвар,
▫️ Чкаловский бульвар.
Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь – Покровская набережная», – написал Собянин.
Отметим, что в районе Покровское-Стрешнево расположен домашний стадион «Спартака» – «Открытие Банк Арена».
Изображение: t.me/mos_sobyanin/6545
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В довоенный период клубы взяли по два чемпионства, а первый серьёзный конфликт интересов вне поля случился в 1939 году. Красно-белые вышли в финал Кубка СССР, обыграв тбилисское «Динамо» (1:0). В решающем матче «Спартак» победил «Сталинец», а спустя несколько дней был поставлен перед обескураживающим фактом: полуфинал нужно переиграть.
Считается, что на переигровке настоял глава НКВД Лаврентий Берия, по совместительству занимавший пост председателя общества «Динамо». Правда, «Спартак» выиграл и повторно (3:2).
Хорошая новость.