В Москве появились улицы Братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова, Николая Озерова

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Бесков Федор Черенков Открытие Банк Арена Николай Озеров Николай Старостин Сергей Собянин Андрей Старостин Политика Футбол

В Москве назвали улицы в честь футболистов, тренеров и руководителей «Спартака».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин»
 
Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и спортивных руководителей:
 
▫️ ул. Братьев Старостиных,
▫️ ул. Константина Бескова,
▫️ ул. Федора Черенкова,
▫️ ул. Николая Озерова.
 
В районе Тушинского аэрополя все названия связаны с тематикой полетов:
 
▫️ ул. Спортивной Авиации,
▫️ ул. Виражная,
▫️ ул. Аэроклубная,
▫️ ул. Пилотажная,
▫️ Небесный бульвар,
▫️ Чкаловский бульвар.
 
Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь – Покровская набережная», – написал Собянин.

Отметим, что в районе Покровское-Стрешнево расположен домашний стадион «Спартака» – «Открытие Банк Арена».

Изображение: t.me/mos_sobyanin/6545

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69 комментариев

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Ебздрогыч
Хорошая новость! Вне зависимости от клубных симпатий, они все заслужили чтобы их именами назвали улицы
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Роман
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Ответ Renki
На Виражной недвижимость питерцы будут покупать...
Давно коробки из под холодильников стали недвижимостью?
+45
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Алексей Ненахов
Отличная новость , память о великих спортсменах
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КБ Сергей
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А почитать надо что? Секретов-то в деле Старостиных нет. Они были посажены и, кстати, отсидели огромные сроки, как и миллионы других советских граждан, по делам, шитым белыми нитками. В итоге, они были реабилитированы и теперь в их честь называют улицы. Об этом знают все, кто интересовался историей всерьёз, а не по статейкам в жёлтой прессе, как некоторые персонажи из «культурной» столицы.
+34
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Владимир Самсонов
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Да, да и Королева правильно посадили и Рокоссовского
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Renki
На Виражной недвижимость питерцы будут покупать...
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Роман
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Нетто тоже заслужил
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Ярик01
Ответ Роман
в Питере улица Кадырова
В Москве улица Кадырова. В Питере мост.
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Bartez1986
Ответ Renki
На Виражной недвижимость питерцы будут покупать...
либо на улице Малкома. Известный же российский футболист. В Барселоне поиграл
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Алексей Ненахов
Ответ Vir_Cotto
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Так давайте разбираться, хотя бы с приблизительным числом репрессированных. На сегодняшний день документально известно о 4 750 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) арестованных по политическим обвинениям за период с 25 октября 1917-го по март 1953 года, и цифра растет с открытием новых документов и архивов. Из числа арестованных более полутора миллионов были расстреляны по приговорам внесудебных и реже судебных органов.
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Petr Denisov
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Ответ like a boss
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В те времена сажали всех, многих просто по доносу или из личной неприязни.

В довоенный период клубы взяли по два чемпионства, а первый серьёзный конфликт интересов вне поля случился в 1939 году. Красно-белые вышли в финал Кубка СССР, обыграв тбилисское «Динамо» (1:0). В решающем матче «Спартак» победил «Сталинец», а спустя несколько дней был поставлен перед обескураживающим фактом: полуфинал нужно переиграть.

Считается, что на переигровке настоял глава НКВД Лаврентий Берия, по совместительству занимавший пост председателя общества «Динамо». Правда, «Спартак» выиграл и повторно (3:2).
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Угараю_с_вас
Ответ Оригинальный Ник
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Надеюсь ты шутишь, а если не знаешь кто это, то обязательно почитай про них
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Stanislav71
Это здорово!
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Petr Denisov
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Светлая память достойным людям, профессионалам отдавшим силы и здоровье Спартаку. 🙏😇
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Recreated
Ответ Alex mahoun
А в районе метро Бауманская есть улица Спартаковская. Хорошая новость.
Она там всегда была.
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Caniball
Ответ несахар
в очередь. только после дзюбы.
Это только если в Питере. Он же легенда Петербурга.
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Алексей Ненахов
Мы даже о наших СбГ друзьях позаботились , когда на вераже им поставили сцену , в Тушино в честь их назвали улицу
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Сергей48
Страна должна знать своих легенд, которые её прославили!
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Данила Данайцев
Надеюсь, не у кого нет претензий к именам, этих великих для нашей страны спортсменов (комментаторов), увековеченым в названии улиц.
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КБ Сергей
Ответ a2wai
Собянин решил напоследок порадовать народ.
Напоследок? Смешно.)))
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Владимир Самсонов
Ответ Оригинальный Ник
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Основатели Спартака
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Zlodimir
Ну и замечательно!
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Alex mahoun
А в районе метро Бауманская есть улица Спартаковская.
Хорошая новость.
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евГений
Ответ Vir_Cotto
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🤡
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red hikkikomori
Ответ Andrej Kokorev
Комментарий удален модератором
🤣
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