В Москве появились улицы Братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова, Николая Озерова

В Москве назвали улицы в честь футболистов, тренеров и руководителей «Спартака».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин»



Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и спортивных руководителей:



▫️ ул. Братьев Старостиных,

▫️ ул. ,

▫️ ул. ,

▫️ ул. .



В районе Тушинского аэрополя все названия связаны с тематикой полетов:



▫️ ул. Спортивной Авиации,

▫️ ул. Виражная,

▫️ ул. Аэроклубная,

▫️ ул. Пилотажная,

▫️ Небесный бульвар,

▫️ Чкаловский бульвар.



Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь – Покровская набережная», – написал Собянин.

Отметим, что в районе Покровское-Стрешнево расположен домашний стадион « » – « ».

Изображение: t.me/mos_sobyanin/6545

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