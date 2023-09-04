В Румынии клуб обменял игрока на два металлических контейнера.

Клуб «Вииторул Тыргу-Жиу», выступающий во второй лиге Румынии, подписал нападающего «Лугожа» из 4-й лиги – 27-летнего камерунца Азиза Нджоя Нджифакуэ.

В качестве компенсации за трансфер клуб отдал два металлических контейнера – об этом представители «Лугожа» сообщили в комментариях к записи на фэйсбуке, отвечая на вопрос болельщика.

Сообщается, что полученные контейнеры клуб намерен использовать в качестве раздевалок на новой базе.

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