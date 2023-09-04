Клуб 2-й лиги Румынии за два металлических контейнера подписал камерунца из 4-го дивизиона. Их будут использовать как раздевалки
В Румынии клуб обменял игрока на два металлических контейнера.
Клуб «Вииторул Тыргу-Жиу», выступающий во второй лиге Румынии, подписал нападающего «Лугожа» из 4-й лиги – 27-летнего камерунца Азиза Нджоя Нджифакуэ.
В качестве компенсации за трансфер клуб отдал два металлических контейнера – об этом представители «Лугожа» сообщили в комментариях к записи на фэйсбуке, отвечая на вопрос болельщика.
Сообщается, что полученные контейнеры клуб намерен использовать в качестве раздевалок на новой базе.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
...надо было за три контейнера покупать 🌚
Ну а тут уже натуральный обмен, нормально.