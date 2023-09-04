Клуб 2-й лиги Румынии за два металлических контейнера подписал камерунца из 4-го дивизиона. Их будут использовать как раздевалки

Теги трансферы бизнес высшая лига Румыния деньги ахахаха Футбол

В Румынии клуб обменял игрока на два металлических контейнера.

Клуб «Вииторул Тыргу-Жиу», выступающий во второй лиге Румынии, подписал нападающего «Лугожа» из 4-й лиги – 27-летнего камерунца Азиза Нджоя Нджифакуэ.

В качестве компенсации за трансфер клуб отдал два металлических контейнера – об этом представители «Лугожа» сообщили в комментариях к записи на фэйсбуке, отвечая на вопрос болельщика.

Сообщается, что полученные контейнеры клуб намерен использовать в качестве раздевалок на новой базе.

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42 комментария

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Stepan Alexandrovich
Все еще дороже сутормина
+110
-3
+107
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werowolf-gears
Чемпионат Румынии наверное самый безумный чемпионат в Европе, новости об этой лиге исключительно фееричные
+50
-1
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KOS14
Ошибка перевода - на самом деле, клуб купил два контейнера футболистов. И не румынский, а лондонский
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SerZ
О, как в Челси, получается
+28
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Футбол, хоккей итд
Это всё ладно..... В Румынии оказывается есть, как минимум - 4 футбольные лиги....
+13
0
+13
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Ебздрогыч
Я помню в 90-е годы у нас купили игрока за 5 Камазов. При чем купил сам Камаз, тогда команда высшей лиги
+11
0
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andr d
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Вот что будет, если деньги из областного бюджета пойдут на действительно необходимые жителям области вещи, а не на футбольный клуб
Шо каждому жителю по контейнеру?
+8
0
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United
Ждём кого у нас обменяют на пару деревянных ящиков
+5
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St.7
Шейхи курят в стороне
+3
0
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Вячеслав Илларионов
Ответ Dvapyatdesyat
А мне наоборот кажется, что трансферный рекорд обновлен. Они же не новые наверняка))
б/ ушный от 80 до 250 тысяч в среднем. так что не обновлён)
+2
0
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Прекрасная РФПЛ будущего
Вот что будет, если деньги из областного бюджета пойдут на действительно необходимые жителям области вещи, а не на футбольный клуб
+6
-4
+2
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Roman
Ответ werowolf-gears
Чемпионат Румынии наверное самый безумный чемпионат в Европе, новости об этой лиге исключительно фееричные
Надо начать смотреть чемпионат Румынии
+4
-2
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Direct free kick
Ответ SerZ
О, как в Челси, получается
В 2000-е румыны купили игрока за 15 кило мяса, игрока начали буллить, он закончил карьеру
+4
-3
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хавбек+
будь чуток помоложе мог оказаться в списке Боули
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БородаХардена
Ниче себе , у них есть база?)
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Максим Заворин
2 контейнера бананов?)
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Decomax London
вот была б новость если б Магуайра обменяли на 2 контейнера) в коментах наверно можно было б читать шутки на год вперед)
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kilo_gilo
рабство в Румынии отменили в 1746 году, люди в Румынии до 1746 года:
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Arty K.
Продешевили...
...надо было за три контейнера покупать 🌚
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Евгений Шазиев
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Два металлических контейнера примерно равны 15 собачьим будкам.
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Нейтральный критик
Футболисты с их контрактами напоминают крепостных: обмен друг на друга, выкуп, продажа, аренда.
Ну а тут уже натуральный обмен, нормально.
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ArnoNeputevy
Сводный брат Сутормина?
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Максим Черкашин
Помню в еженедельники футбол Великие клубы. Была статья, как футболистов меняли в Англии на холодильники с мороженкой.:)))))
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kunaguero
Ну а что, торговля людьми прибыльный бизнес и уступает разве что торговле оружием и наркотиками.
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Женя Дерунов
вроде рабство отменили, но чернокожего поменяли на контейнеры.... жесть
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