Костакурта о Хуммельсе: «Сейчас даже 63-летний Барези лучше. Пока Матс на поле, у «Милана» есть шанс против «Дортмунда»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Алессандро Костакурта бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Франко Барези Матс Хуммельс Футбол

Алессандро Костакурта оценил шансы «Милана» против «Боруссии» Дортмунд.

Миланский клуб попал в одну группу с немецким клубом в Лиге чемпионов.

«Пока я буду видеть Хуммельса на поле, у меня будет надежда. Я говорю об этом с уважением к чемпиону. Есть шансы, пока Матс на поле.

Сейчас даже [63-летний] Франко Барези лучше, чем Хуммельс.

Это была шутка, но думаю, что Матс испытает сложности с тем, что сдержать скоростного Леау», – сказал бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта.

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9 комментариев

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Evgeny Trifonov
Костакурта на спортсе под каким ником?
+31
-1
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Тео Эрнандес
Нормально подколол ..
+6
-2
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Dastanation
ну костакурта имеет право, сечет фишку
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Mak Mak
Шанс у Милана будет безотносительно присутствия или отсутствия Хуммельса или любого другого футболиста Боруссии.
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Собака-буддист
Проблема в тренере. Как бы игроки скамейки не показывали себя, терзич упорно не пускает их в старт. Он просто не знает что делать. Жду отставку в ноябре
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Direct free kick
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Уровень защитников Дортмунда такой, что у любого соперника будет минимум один шанс забить
Есть Шлоттеберг, который хотя бы башку может подставить и спасти игру, но Шлюм видимо платит за место в основе
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