Костакурта о Хуммельсе: «Сейчас даже 63-летний Барези лучше. Пока Матс на поле, у «Милана» есть шанс против «Дортмунда»

Алессандро Костакурта оценил шансы «Милана» против «Боруссии» Дортмунд.

Миланский клуб попал в одну группу с немецким клубом в Лиге чемпионов.

«Пока я буду видеть Хуммельса на поле, у меня будет надежда. Я говорю об этом с уважением к чемпиону. Есть шансы, пока Матс на поле.

Сейчас даже [63-летний] Франко Барези лучше, чем Хуммельс.

Это была шутка, но думаю, что Матс испытает сложности с тем, что сдержать скоростного Леау», – сказал бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта.

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