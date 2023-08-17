Гвардиола о Суперкубке: «Я порой чувствовал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала титулы – сегодня такого ощущения не было. Очень рады, что уже взяли трофей»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия Севилья Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Лукас Окампос Оливер Торрес Эдерсон Юссеф Эн-Несири Коул Палмер Футбол

Пеп Гвардиола высказался о матче с «Севильей» в Суперкубке Европы.

«Манчестер Сити» стал обладателем трофея, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). 

«Эдерсон пару раз нас выручил. На прошлой неделе [с «Арсеналом»] мы проиграли по пенальти, на этот раз мы победили. Коулу Палмеру непросто пришлось в таком финале, как этот, но он справился блестяще.

Завершение Эн-Несири, возможно, не было идеальным, но это были ужасные мгновения, когда Окампос тоже был близок [к голу]. Однако Эдерсон спас нас. Когда прошли первые минуты второго тайма, мы стали играть в пас, больше контролировали игру. Ближе к концу матча мы забили и в заключительные минуты чувствовали, что если какая команда и забьет, то наша. Забей «Севилья» второй, возможно, мы бы уже не смогли этого сделать.

«Севилья» располагает выдающимися игроками, потрясающим вратарем, на флангах обороны – футболисты сборных. Оливер Торрес отлично взаимодействует с форвардами, так что впереди они очень опасны.

Прежде я порой чувствовал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала трофеи. Но сегодня у меня такого ощущения не было. Мы очень рады, что уже выиграли трофей [в новом сезоне]. Нам не хватало одного, который позволил бы нам совершить полный круг, – следующей будет поездка на клубный чемпионат мира», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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#SharkTeam
Ответ llolishe
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Витян, а где твой кореш который любит ныть про ффп и ливерных владельцев
+8
-2
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Overkiller
С Арсеналом в СК Англии получилось обидно, конечно. Был шанс взять все 6 кубков сезона.
Кубок Лиги вообще не в счёт.
+6
-1
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6tspey7tb5
Может не очень уместное сравнение. Да простит меня девочка с плохим зрением. Но когда она стоит рядом с Чеферином это какая та закономерность.
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Партизанен
Жалко Севилью, за них болел
Могли !
Надо было забивать во втором , моментов было , как это ни странно, не меньше, чем у Сити
+1
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llolishe
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