Гончаренко про 1:2 с «Рубином»: «Можно было что-то выжать из наших моментов. Подвела реализация»

Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина».

«Урал» уступил со счетом 1:2 в Фонбет Кубке России.

– Можно было что‑то выжить из тех моментов, которые у нас были. Наверное, подвела реализация.

– В конце матча защитник «Урала» получил повреждение и команде пришлось доигрывать в меньшинстве. Не жалеете, что все замены уже были сделаны?

– Нет, конечно. Когда ты проводишь кубковый матч, игры [идут] через два дня на третий, ты должен проводить ротацию. Давать игровое время надо. Ни о чем жалеть не приходится, кроме травмы.

Вторичный турнир? Давайте переключимся на чемпионат, а уже потом вернемся к кубку, – сказал тренер «Урала».

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