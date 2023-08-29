Гончаренко про 1:2 с «Рубином»: «Можно было что-то выжать из наших моментов. Подвела реализация»

Теги Рубин премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина».

«Урал» уступил со счетом 1:2 в Фонбет Кубке России.

– Можно было что‑то выжить из тех моментов, которые у нас были. Наверное, подвела реализация.

– В конце матча защитник «Урала» получил повреждение и команде пришлось доигрывать в меньшинстве. Не жалеете, что все замены уже были сделаны?

– Нет, конечно. Когда ты проводишь кубковый матч, игры [идут] через два дня на третий, ты должен проводить ротацию. Давать игровое время надо. Ни о чем жалеть не приходится, кроме травмы.

Вторичный турнир? Давайте переключимся на чемпионат, а уже потом вернемся к кубку, – сказал тренер «Урала».

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3 комментария

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TheSportNik
Леху Каштанова надо заставлять на тренировках с 5 метров бить не по центру ворот, а по углам, ведь мог 3-4 мяча забить и всего один забил.
В принципе сейчас лучше попасть в путь регионов, там в гостях выбить команду ФНЛ и потом получать матчи дома и вышибать соперников, то есть делать то, что делал Краснодар в прошлом розыгрыше.
А в пути РПЛ наверно будет Зенит и в двух матчах их выиграть сложно, а потом отменили опцию, что финалист пути РПЛ вылетает и не играет с победителем пути регионов и выходит зачем тратить силу по пути РПЛ, когда путь регионов проще и кстати выгодней, условно Краснодар играл дома 4 игры, а условно Урал 2 игры дома и две в гостях, то есть денег заработал больше Краснодар.
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juneed
Пускай все матчи в кубке с разгромом сливают, но в чемпионате идут высоко
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