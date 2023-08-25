Грэм Сунесс: «Тен Хаг потратил много денег, а «МЮ» не стал сильнее. Ни один фанат не считает, что команда может выиграть АПЛ. И выбор Бруну капитаном меня озадачивает»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Грэм Сунесс Давид Де Хеа Бруну Фернандеш Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Грэм Сунесс считает, что «Манчестер Юнайтед» не стал сильнее за лето.

«В АПЛ прошло только два тура, но уже есть признаки того, что в «Юнайтед» мало что поменялось. Не вижу, чтобы он стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Судя по тому, что мы уже видели, ни один из фанатов «МЮ» не будет считать, что теперь команда может выиграть титул.

«Юнайтед» победил в матче с «Вулверхэмптоном», хотя его переигрывали все 90 минут, а рефери не назначил пенальти за нападение вратаря [Онана] на соперника. Наверное, футболисты вернулись в раздевалку, задаваясь вопросом, как они вообще выиграли. Затем их обыграл «Тоттенхэм».

Эрик тен Хаг потратил много денег. Уверен, что он хотел бы потратить намного больше, но сага со сменой собственника, еще не завершившаяся, повлияла на них.

47 млн фунтов потратили на Андре Онана. Сейчас все одержимы тем, чтобы в команде был умеющий играть ногами вратарь. Онана, похоже, именно такой, но еще никогда голкиперам не было сложнее, чем в сегодняшнем футболе, так что я ожидаю от него ошибок.

Он точно лучше Давида Де Хеа играет ногами, но сможет ли он заработать для команды столько же очков? Испанец часто делал необычные сэйвы ногами. Посмотрим, сможет ли Онана так защищать ворота. Я в этом сомневаюсь.

И меня озадачивает решение сделать Бруну Фернандеша капитаном. Я видел его матч на «Энфилде» в прошлом сезоне, он просто сдался в гостях у главного соперника. Он талантливый игрок, но к нему есть большие вопросы. Он постоянно проявляет неуважение по отношению к партнерам, пожимая плечами и строя гримасы, вскидывая руки вверх, когда до него не доводят мяч. Он просто сделан не из капитанского теста», – отметил бывший главный тренер «Ливерпуля».

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32 комментария

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Крыс Пол
Ну вот потратил ты, Эрик, сотни миллионов, купил своих кентов из Аякса, взял КАЛ.. И что, стал ли МЮ кардинально сильнее? Нет, не стал.
+24
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+20
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Arthas Northman
Не понимаю к чему сейчас такой хейт мю, даже как неофициальный фанат Ливерпуля считаю,что рано судить на двум турам,в прошлом сезоне былр намного хуже,а в итоге норм залетели то
+10
-3
+7
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Yu123
Ответ xomamb
потратил много денег? мне кажется, что потратили до него, а он как раз сэкономил много денег
этим летом 180 миллионов +210 прошлым
+4
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+4
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Stereophonics89
Грэм скучает по Погба
нужно было что-то сказать
+3
0
+3
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З А
ровно 2 победы и все эти эксперты запоют совершенно по-другому. Весь этот сброд собрался до ЭТХ. Ему попалась куча народа которые просто не тянут или не хотят тянуть. Он не получает игроков которых хочет, либо получает очень поздно. Ни один человек которого он покупал не был его первым выбором, возможно кроме Антони
+4
-2
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DolJun
7хагу бумерангом возвращается его лицемерие, ничего неожиданного
+8
-6
+2
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xomamb
потратил много денег?
мне кажется, что потратили до него, а он как раз сэкономил много денег
+4
-2
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Astan4o
Тен Хаг что-то пытается придумать, хотя в футболе уже все давно придумано, после Моуриньо МЮ выглядит кошмарно, Тен Хаг этого не изменит, нужно копать глубже
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Dastanation
Ответ Крыс Пол
Ну вот потратил ты, Эрик, сотни миллионов, купил своих кентов из Аякса, взял КАЛ.. И что, стал ли МЮ кардинально сильнее? Нет, не стал.
чуваки рофла не выкупили, он переделал цитату из фильма брат 2
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#SharkTeam
Ответ Крыс Пол
Ну вот потратил ты, Эрик, сотни миллионов, купил своих кентов из Аякса, взял КАЛ.. И что, стал ли МЮ кардинально сильнее? Нет, не стал.
КАЛ и тот нашару взяли
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Direct free kick
Ответ Крыс Пол
Ну вот потратил ты, Эрик, сотни миллионов, купил своих кентов из Аякса, взял КАЛ.. И что, стал ли МЮ кардинально сильнее? Нет, не стал.
Так кубок лиги взяли не потому что потратились, а потому что случился массовый самовыпил из клубов и просто везение, которое бывает очень редко. Как только везения не стало - Севилья в ЛЕ выбросила вон
+3
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Алекс Мелкумян
Да все все все, нытики раздухарились, 2 тура прошло, начала сезона, пришли новички - все команда говно, лысый физрук, 7Хаг и т.д. Давайте мб после сезона будут выводы? Сульшер тоже свой лучший сезон начинал с плохой игрой и поражений Кристал Пэлэсу и Тоттенхэму 1-6, а потом стал 2 в АПЛ и был в финале ЛЕ и полуфинале КЛ. К слову все те, кто узнали о Тен Хаге в Аяксе 2018-2019 посмотрите как он начинал тот сезон - с ничьи дома с середняком (что для Аякса сравни поражению) и тяжелой минимальной победы в гостях. Наверное тогда тоже был физруком и денег много потратил бестолку.
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DolJun
Ответ ДедаДома.нет
Если ТХ возвращается допустим с твоих слов бумерангом 🪃, то каким образом сейчас возвращается все Челси. Расскажи пожалуйста, а мы послушаем.
про челси я говорю на ветке челси. а вот кого ты имеешь ввиду под всеми?
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-3
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QWertY
Ответ san ra
Ахаха Может стали 3 потому что у остальных топ клубов были проблемы? В этом сезоне выше 5 и не займут, при том что они миллионов 300 с 2021 года потратили А по игра как не играли, так и не играют))
Именно из за этой логики я сразу делаю выводы об умственных способностях определенного человека, то бишь интеллект там напрочь отсутствует))
«Сити становился чемпионом потому что другие топы были в кризисе, Реал брал 3 ЛЧ потому что остальные были в кризисе, Рубиалес поцеловал футболистку потому что у него был кризис среднего возраста»
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ta-tosha
Сунесс редко толкает речи, и практически никогда не по делу.
Очень редко, когда великие игроки не несут пургу в эфир
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Валерий Фолин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Им чемпионства сразу подавай
За чемпионство мю будет бороться не раньше след сезона. В хорошем смысле
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Отец Абду
Ответ QWertY
Как это не стал? Были шестыми, а стали 3ми, выиграли кубок и дошли до финала КА. У Сунесса что то в голове сломалось
Комментарий удален пользователем
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Bestcapper
Ответ З А
ровно 2 победы и все эти эксперты запоют совершенно по-другому. Весь этот сброд собрался до ЭТХ. Ему попалась куча народа которые просто не тянут или не хотят тянуть. Он не получает игроков которых хочет, либо получает очень поздно. Ни один человек которого он покупал не был его первым выбором, возможно кроме Антони
Ты не прав, была победа над волками в первом туре, но какой ценой она была добыта??? Все хотят видеть убедительный доминантный МЮ, а пока это какой-то Эвертон или Вест Бромвич, слабо понимающий свое место на поле...
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ДедаДома.нет
Ответ DolJun
7хагу бумерангом возвращается его лицемерие, ничего неожиданного
Если ТХ возвращается допустим с твоих слов бумерангом 🪃, то каким образом сейчас возвращается все Челси. Расскажи пожалуйста, а мы послушаем.
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ArnoNeputevy
Тен Хаг тренер, и очень хороший. А деньги тратит менеджмент клуба, и он в МЮ просто ужасный.
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Eclatsport
Ответ DolJun
про челси я говорю на ветке челси. а вот кого ты имеешь ввиду под всеми?
Под всеми это под кем? Вопрос был другой.
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QWertY
Ответ yrok77
в прошлом сезоне все писали мол Роналду топит МЮ, а Фернандеш топ
Ничего не поменялось: Кришти топил МЮ(как сейчас топит Аль Наср), а Бруно топ
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