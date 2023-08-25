Грэм Сунесс: «Тен Хаг потратил много денег, а «МЮ» не стал сильнее. Ни один фанат не считает, что команда может выиграть АПЛ. И выбор Бруну капитаном меня озадачивает»

Грэм Сунесс считает, что «Манчестер Юнайтед» не стал сильнее за лето.

«В АПЛ прошло только два тура, но уже есть признаки того, что в «Юнайтед» мало что поменялось. Не вижу, чтобы он стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Судя по тому, что мы уже видели, ни один из фанатов «МЮ» не будет считать, что теперь команда может выиграть титул.

«Юнайтед» победил в матче с «Вулверхэмптоном», хотя его переигрывали все 90 минут, а рефери не назначил пенальти за нападение вратаря [Онана] на соперника. Наверное, футболисты вернулись в раздевалку, задаваясь вопросом, как они вообще выиграли. Затем их обыграл «Тоттенхэм».

Эрик тен Хаг потратил много денег. Уверен, что он хотел бы потратить намного больше, но сага со сменой собственника, еще не завершившаяся, повлияла на них.

47 млн фунтов потратили на Андре Онана. Сейчас все одержимы тем, чтобы в команде был умеющий играть ногами вратарь. Онана, похоже, именно такой, но еще никогда голкиперам не было сложнее, чем в сегодняшнем футболе, так что я ожидаю от него ошибок.

Он точно лучше Давида Де Хеа играет ногами, но сможет ли он заработать для команды столько же очков? Испанец часто делал необычные сэйвы ногами. Посмотрим, сможет ли Онана так защищать ворота. Я в этом сомневаюсь.

И меня озадачивает решение сделать Бруну Фернандеша капитаном. Я видел его матч на «Энфилде» в прошлом сезоне, он просто сдался в гостях у главного соперника. Он талантливый игрок, но к нему есть большие вопросы. Он постоянно проявляет неуважение по отношению к партнерам, пожимая плечами и строя гримасы, вскидывая руки вверх, когда до него не доводят мяч. Он просто сделан не из капитанского теста», – отметил бывший главный тренер «Ливерпуля».

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