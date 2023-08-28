Джанаев подписал контракт с «Балтикой» («Чемпионат»)

Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Балтике».

36-летний вратарь подписал контракт с клубом из Калининграда, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Последним клубом был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Голкипер покинул команду из Краснодарского края в июне этого года.

В прошлом сезоне Мир футболист провел 9 матчей и пропустил 20 голов. Его статистику можно найти здесь.

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