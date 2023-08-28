Джанаев подписал контракт с «Балтикой» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Сослан Джанаев Чемпионат.com Сочи Футбол

Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Балтике».

36-летний вратарь подписал контракт с клубом из Калининграда, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Последним клубом Джанаева был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Голкипер покинул команду из Краснодарского края в июне этого года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей и пропустил 20 голов. Его статистику можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Все мы на выходных подписываем контракт с Балтикой
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Сосик по прозвищу вечный
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Так Игнашевич может по старой дружбе и Дзагоева подтащить вместе с Березуцкими
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
Салямыча теперь ждём.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
achrustalev
И теперь что? Латышонок остается в основе, Джанаев запасной? Или наоборот?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Закрыли должность мангальщика в клубе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
В Балтике 2 прекрасных кипера- Латышонок и Бориско. Зачем престарелый сосик непонятно? Хотя такой опытный кипер не помешает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плакса Джон ушел налево
Я думал рекламировать будет…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Roman
Все мы на выходных подписываем контракт с Балтикой
😂😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Сергей Галынский
Так Игнашевич может по старой дружбе и Дзагоева подтащить вместе с Березуцкими
Вот о Дзагоеве тоже вспомнил, куда он пропал то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий