Джанаев подписал контракт с «Балтикой» («Чемпионат»)
Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Балтике».
36-летний вратарь подписал контракт с клубом из Калининграда, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Последним клубом Джанаева был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Голкипер покинул команду из Краснодарского края в июне этого года.
В прошлом сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей и пропустил 20 голов. Его статистику можно найти здесь.
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