Страхиня Эракович: «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию»

Страхиня Эракович заявил, что не знает сербов, которые не любят Россию.

– Какое в Сербии мнение о российском футболе? Российская премьер-лига сильнее чемпионата Сербии?

– Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской.

– Даже сейчас, когда есть изоляция от еврокубков?

– Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед – каждая игра достаточно сложная.

– Изоляция не останавливала тебя при переходе? «Црвена Звезда» играет в чемпионов, там ты был бы на виду.

– Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

– Не боишься, что переход в Россию по этой причине снизит вероятность твоего трансфера в Европу?

– «Зенит» – большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Зените».

– Есть ли у тебя личная цель на сезон?

– Самое главное – хорошо играть: чтобы я был доволен своими действиями и приносил команде пользу. И конечно, командные цели всегда важнее: мы намерены защитить чемпионский титул в этом сезоне, – сказал защитник « ».

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