Страхиня Эракович: «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович заявил, что не знает сербов, которые не любят Россию.

– Какое в Сербии мнение о российском футболе? Российская премьер-лига сильнее чемпионата Сербии?

– Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской.

– Даже сейчас, когда есть изоляция от еврокубков?

– Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед – каждая игра достаточно сложная.

– Изоляция не останавливала тебя при переходе? «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, там ты был бы на виду.

– Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

– Не боишься, что переход в Россию по этой причине снизит вероятность твоего трансфера в Европу?

– «Зенит» – большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Зените».

– Есть ли у тебя личная цель на сезон?

– Самое главное – хорошо играть: чтобы я был доволен своими действиями и приносил команде пользу. И конечно, командные цели всегда важнее: мы намерены защитить чемпионский титул в этом сезоне, – сказал защитник «Зенита».

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15 комментариев

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ДедаДома.нет
Уважение 🫡 Сербам!
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vzi
Дальних родственников лучше любить на расстоянии. ;)
+11
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Ярик01
Ответ vzi
Дальних родственников лучше любить на расстоянии. ;)
И лучше если с дальними родственниками нет "границ", пересечений в жизни и по работе и совместного имущества - тогда и делить нечего ...
+7
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MstAndreev
Ответ А. Мостовой
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А почему не Техасскую резню бензопилой, например?)
+4
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chugunok
Не знаю ни одного серба
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костянчик1918
Ответ А. Мостовой
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Как то на обеде смотрел , так то норм фильм )
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Такие дела
Вучич за территориальную целостность стран. Негодяй
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muslim95
Во времена СССР не любили, даже на Олимпиаду ездили предав своих по соцлагерю, а теперь лубов проснулась, правда она непостоянная в зависимости от политической ситуации))
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Сергей48
Братушки🤝
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Никита Аксанов
Ответ Ызяя
.... и Косово придется помогать отвоевывать. сейчас в мире больше нет правил и маленький геноцид не вызовет большого резонанса
То есть сейчас резонанса, по-вашему, никакого нет? Санкции, закрытые границы, исключение из международных соревнований и т.д.
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Ызяя
Ответ Такие дела
Вучич за территориальную целостность стран. Негодяй
а как же -Украина это Россия, Молдова это Россия, Прибалтика это Россия, все в мире - Россия, кроме Косово. Косово - Сербия.
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